DT de Cusco FC apuntó contra la prensa tras el mal momento del equipo en el Torneo Clausura

El momento de Cusco FC no es el mejor, comenzó siendo el equipo revelación de este Torneo Clausura, pero se terminó desinflando en las últimas jornadas. Esto ha hecho que se les termine cuestionando mucho a los jugadores y cuerpo técnico, pues consideran que se han dejado ganar para favorecer a otro equipo nacional.

Miguel Rondelli en conferencia de prensa habló primero de lo que fue el empate 1-1 frente al conjunto de Comerciantes Unidos. Dejando en claro que el encuentro no tuvo ninguna acción polémica del árbitro, pero también puntualizó la mala racha en la que se encuentran.

“No se perdió por el árbitro ni por una mano negra, se perdió porque el partido que propuso el rival le salió. El plantel está bien, no perdemos las formas, es un plantel que está en crecimiento, tuvimos un mal arranque, después tuvimos una rueda entera sin perder y ahora estamos en una racha que de los últimos tres partidos hemos ganado uno, empatado uno y perdido uno. Tenemos que seguir, son cosas que el grupo tiene que asimilar”, explicó.

Miguel Rondelli apuntó en contra de la prensa

Pero ahí no acabó todo, pues el entrenador se mostró muy molesto por las acusaciones que se han hecho en contra de su equipo. Pues tras perder contra Chankas FC se comenzó a dudar del equipo, más aún después que le terminen ganando en el último minuto. Para esto el DT apuntó en contra de la prensa, pero también agradeció a Mr. Peet por apoyarlos.

“La fecha anterior perdimos en Andahuaylas en el último minuto, tuvimos una expulsión y un pseudo periodista dijo ‘qué raro ese partido, hay que investigar’. Como si nosotros nos habíamos echado para atrás y que la expulsión había sido adrede. Ningún periodista cusqueño salió a defendernos, sin embargo, un periodista de Lima identificado con un club, Peter Arévalo, fue el único que nos defendió. No escuché a nadie de la prensa cusqueña criticar a esa persona, en el momento que necesitábamos apoyo ningún periodista cusqueño lo dijo, nadie salió a defender al jugador”, sentenció.

¿Cómo va Cusco FC en el Torneo Clausura?

El cuadro de Cusco FC viene teniendo una buena campaña en el Torneo Clausura, metiéndose en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Pero se le escapó Universitario de Deportes, cuadro que ya le sacó 7 puntos de diferencia.

