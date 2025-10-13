El Alianza Lima vs. Sport Boys se jugará, pero con una condición de última hora

La situación del país no es la mejor en estos momentos, el día miércoles 15 se presentará una marcha importante que hará que el fútbol pare en la capital. Pero tras analizar la situación, se ha tomado la decisión que el día jueves se lleve a cabo el juego entre Alianza Lima vs. Sport Boys con normalidad, eso sí, con una condición especial.

El duelo entre victorianos y chalacos corría riesgo de no jugarse pues las garantías no estaban dadas al 100%. Pero luego de una importante decisión, se conoció que el partido por la jornada número 14 del Torneo Clausura va de todas maneras.

Alianza Lima contra Sport Boys (Foto: Liga 1).

Pero en este caso la condición que se dio para que el partido se pueda desarrollar es que solo se juegue con tribuna local. En este caso no se permitirán hinchas de Sport Boys en las tribunas, una decisión que se tomó para evitar cualquier problema en este encuentro.

En un comienzo el conjunto de Alianza Lima había tomado la decisión de abrir las puertas a los ‘chalacos’. De esta forma, se esperaba ver camisetas ‘rosadas’ en Matute, pero esto ya no se podrá dar y solo se podrá a los hinchas con la indumentaria ‘blanquiazul’ en este duelo.

Esta medida como se menciona, busca prevenir cualquier problema en el contexto social que atraviesa el país. Buscando que se pueda reducir al máximo los problemas en un partido como este. Justamente el duelo entre Sporting Cristal ante Universitario de Deportes sufrió su cancelación debido a que no se presentaban las garantías necesarias.

¿Cuándo, que hora y dónde ver el Alianza Lima vs. Sport Boys?

Por la fecha número 14 del Torneo Clausura, Alianza Lima recibirá a Sport Boys. Este encuentro se desarrollará en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ el próximo jueves 16 de octubre desde las 20:00 horas de Perú. Por otro lado, el árbitro central para este cotejo será Joel Alarcón.

La transmisión del partido estará a cargo de la señal de L1 Max. Por otro lado, se podrá disfrutar de la contienda de forma gratuita en Bolavip Perú.

