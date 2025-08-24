¡Durísimo! La drástica evaluación de Álvaro Barco tras el Universitario 0-0 Alianza Lima: “Ellos firmaban el empate”

El clásico del futbol peruano quedó igualado sin goles el día de hoy en el Estadio Monumental. En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes y Alianza Lima no se sacaron mayores diferencias y se repartieron los puntos. Luego del encuentro fue Álvaro Barco quien tomó la postura de los cremas y no dudó en acordarse del eterno rival que tuvieron al frente.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así es. El Director Deportivo de Universitario de Deportes analizó el encuentro de esta noche y felicitó a sus jugadores por el esfuerzo mostrado en el campo de juego luego de unas semanas bastante ajetreadas en el aspecto físico por la doble competencia que mantuvieron. Dicho esto, también habló de Alianza Lima y señaló que el rival firmaba el empate debido a las decisiones que tomaron.

“Perdimos una gran oportunidad, pero estamos orgullosos de lo que hacen los muchachos. Fuimos superiores, el otro equipo firmaba el empate. No nos vamos contentos porque no pudimos concretar lo que generamos”; fue el tajante comentario de Álvaro Barco post partido en conversación con ‘GOLPERÚ‘ sobre las sensaciones que le dejaron el clásico luego de los 90 minutos de juego.

¿Álvaro Barco se quejó del arbitraje en el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

Si bien durante las últimas semanas el nombre de Álvaro Barco se convirtió en tendencia nacional por sus advertencias y quejas hacia las decisiones en la organización de la Liga 1, hoy no fue la excepción ya que mencionó algunas de las decisiones que tomó el juez principal Jordi Espinoza durante el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima.

“No me gustó el arbitraje. Me parece que hubieron dos penales que no nos cobraron y se debió expulsar a uno más de Alianza Lima. Vamos a tomar cartas en el asunto. Nos vamos a reunir durante la semana con la CONAR y pasaremos a tomar medidas judiciales. No entendemos los trazados en el VAR. La tecnología es muy mala y me parece que lo que intentan es sustentar al máximo la decisión inicial del juez de línea”; enfatizó el Director Deportivo de la ‘U’.

Las polémicas que se dieron en el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima

Entre las jugadas más polémicas que se dieron el día de hoy en el Estadio Monumental en el duelo entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, sin duda alguna el gol anulado a Álex Valera fue lo que más dudas generó, sobre todo por la manera en cómo se trazaron las líneas en la revisión del VAR. Luego, las expulsiones de Kevin Quevedo y Renzo Garcés también generaron ciertas discusiones, aunque claramente merecieron ser echados del campo de juego.

