Anderson Santamaría tuvo una correcta actuación en el empate entre Universitario y Alianza Lima en el clásico de Perú, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido terminó con las defensas siendo importantes y dando la cara por sobre la ineficiencia de los delanteros de ambos equipos. Tras este duelo, el experimentado defensor dejó sus sensaciones.

Para Santamaría, Universitario debió ganar el partido. En declaraciones a GOLPERÚ, aseguró sentirse molesto porque su equipo no pudo quedarse con el triunfo en el Monumental. En todo caso, también analizó el trabajo de su rival, Alianza Lima.

“Molesto porque dejamos escapar dos puntos. Alianza Lima sabe a lo que juega, tiene jugadores de selección y sabían cómo jugamos, pero siempre estuvimos bien parados, no recuerdo ninguna jugada de ellos. Quisieron esperar y jugar de contra golpe. Universitario debió ganar“, aseguró con firmeza Santamaría, quien le tocó jugar en lugar de Williams Riveros en la defensa.

En la misma línea, agregó: “Es un empate que, en realidad, nos sabe a muy poco. Estoy molesto, ellos no patearon ni al arco, y cuando fuimos 11 contra 10 generamos más, pero lamentablemente no entraron. La obligación era ganar hoy, el ‘profe’ puso todo adelante, pero no se concretó, dejamos escapar 2 puntos en casa, aquí queremos ganar todo”.

Anderson Santamaría y la chance de volver a la Selección Peruana

Con vistas a la lista de convocados para los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Anderson Santamaría podría volver a la Selección Peruana. En la misma entrevista, le consultaron por la posibilidad.

“Estoy preparándome para estar bien, jugando en la ‘U’, y de ahí, a ver lo que el técnico requiera para las Selección. Si estoy en la lista, bien, sino a seguir preparándome“, manifestó. Por lo cual, habrá que esperar a la convocatoria, que debe salir en la noche de este domingo.

Cabe recordar que el defensor de Tingo María tiene 34 partidos jugados con la Selección Peruana y fue Ricardo Gareca quien lo hizo debutar en 2017. Su último partido fue en septiembre de 2024 con Jorge Fossati como técnico en la derrota 1-0 ante Ecuador por las actuales Eliminatorias Sudamericanas.

