El brutal apodo que Ivan Rakitic le puso a Carlos Zambrano cuando coincidieron en el Schalke 04

Antes de ser llamado por todo el Perú como “El Kaiser”, Carlos Zambrano tenía otro apodo. Así lo reveló Ivan Rakitic en el reciente podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Charlando en ‘Enfocados’, el exvolante recordó la época del defensa peruano en el Schalke 04.

Entre bromas y risas, Jefferson Farfán comenzó hablando de la trayectoria de Ivan Rakitic hasta que llegaron a su etapa en el Schalke 04. Ahí hizo una pausa y preguntó con sarcasmo: “¿Y te acuerdas de Carlos Zambrano?”.

En ese momento Ivan Rakitic se partió de risa, recordó a Carlos Zambrano y reveló detalles que nadie sabía de la etapa del defensor en el Schalke 04, como su apodo: “El mítico, tú niño pequeño”, respondió Rakitic mientras se carcajeaba.

“Me pateó, pero era un tío que cuando llegó era muy tímido, muy tranquilo y no hablaba con nadie, ni contigo. Siempre estaba ahí sentado, tranquilo. Pero después fue al campo y ahí se transformaba porque era pelota o pierna. Era el mítico”, comentó Rakitic mientras se reí y hablaba sobre Carlos Zambrano en el Schalke 04.

Ivan Rakitic recordando a Carlos Zambrano. (Foto: Producción Bolavip)

¿En qué club jugaron Ivan Rakitic y Carlos Zambrano?

Ivan Rakitic y Carlos Zambrano coincidieron en el Schalke 04 de la Bundesliga. También estando Jefferson Farfán, los tres estuvieron juntos a lo largo de dos temporadas.

Si bien no lograron juntos ningún título, sí quedaron en el segundo lugar de la Bundesliga 2009/2010, terminando a 5 puntos del Bayern Múnich, campeón en esa temporada.

Carlos Zambrano arriba a la derecha, Jefferon Farfán al medio y al centro e Ivan Rakitic abajo a la derecha. (Foto: Schalke 04)

¿Cuánto gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 80 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Entonces, esto quiere decir que por temporada se lleva 960 mil dólares.

¿Hasta cuándo Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Si bien su vínculo es hasta ese año, en tienda íntima están cansados de sus expulsiones y podrían terminar el acuerdo antes.

