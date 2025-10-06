Es tendencia:
Selección Peruana

La respuesta de Christian Cueva a los halagos de Ricardo Gareca

Christian Cueva no dudó en agradecer los halagos de Ricardo Gareca.

Por Bruno Castro

Ricardo Gareca y Christian Cueva.
© GettyRicardo Gareca y Christian Cueva.

Ricardo Gareca volvió a ser tendencia en el país por una última entrevista que le hicieron, en la que habló de todo un poco. Su pasado en la Selección Peruana fue algo que se tocó con mayor profundidad, pero también se dio el tiempo para halagar a algunos de sus pupilos en el equipo patrio.

Entre los jugadores que mencionó el ‘Tigre’ no podía faltar Christian Cueva, uno de sus engreídos en el equipo patrio. El argentino tuvo una gran llegada con ‘Aladino’, convirtiéndolo en un 10 idóneo para el cuadro nacional. Siendo muchas veces la gran figura nacional, esto a pesar de los escándalos en los que estuvo envuelto en varias oportunidades.

Él es un jugador no solo de los mejores que existen, es uno que requiere de la presencia de uno. Ahí está el trabajo del DT de la selección y así puedo nombrar otros. Dejarlo de lado es desaprovechar un talento que no abunda. Por eso hablo de que este trabajo abarca muchas cosas que lo relativizan o creen hacerlo demasiado fácil”, comenzó diciendo en la entrevista que le hicieron en Pase Filtrado.

Pero también el argentino se dedicó a defender a su ex-pupilo. Sobre todo ahora que se está dando el cambio generacional en la Selección Peruana y varios hinchas no lo quieren.

Están los que siempre saben todo, opinan y creen que con cualquiera se reemplaza a Cueva. ¿La solución? Dejarlo de lado. Las decisiones son a través de un camino, iniciativa que conduce a un buen puerto, a un destino. Hay que ver a quién se le hace caso”, agregó.

La respuesta de Christian Cueva a Ricardo Gareca

Christian Cueva decidió no callar en esta oportunidad y le mandó un mensaje a Ricardo Gareca mediante sus redes sociales. En este se puede leer “Simplemente gracias” con emojis tres emojis. Pero eso no es todo, también agregó la canción Mi Viejo del artista Piero. Dejando en claro que el ‘Tigre’ ha sido como un padre para él.

Esa fue la historia que subió a su Instagram el mediocampista nacional. Quien fue de los futbolistas más respaldados por el argentino, quien en todo momento trató de contar con él. Incluso cuando en sus clubes no tenía mucha actividad, siempre era considerado para estar en el plantel nacional.

Hoy en día Christian Cueva fue borrado por completo de la Selección Peruana, su última convocatoria radica del 30 de junio del 2024 cuando se jugó la Copa América de Estados Unidos. Después no volvió a tener llamados al equipo patrio.

Bruno Castro
Bruno Castro
