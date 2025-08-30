Una de las grandes bombas de la temporada fue el pase de Miguel Trauco a Alianza Lima, un fichaje que parecía imposible por el pasado del lateral izquierdo. Pero que se logró tras un arduo trabajo del área deportiva del club, consiguiendo un jugador importante a nivel internacional. Ahora muchos se preguntan si su hinchaje cambió, pues era visto como un confeso hincha de Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

A lo largo de la campaña 2025 se ha visto una gran cantidad de imágenes de Trauco celebrando con la camiseta ‘blanquiazul’. El buen momento de Alianza en torneos internacionales ha hecho que se le pueda ver cantando o bailando la canción del ‘Gallo Negro’. El nuevo himno que usa el equipo para festejar los triunfos importantes del club.

Sergio Peña en calentamiento (Foto: Alianza Lima).

Ahora, Sergio Peña hizo una revelación que nadie esperaba en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola ‘Enfocados’. En el que habló sobre su hinchaje, así como el de su compañero de equipo. Y como lo viene viendo en estos partidos que han disputado juntos.

Publicidad

Publicidad

“Yo sí me atrevo a decir que en Perú no sé si jugaría por otro equipo que no sea Alianza Lima“, fueron las palabras de Peña sobre jugar en otro club de la Liga 1. Marcando una gran distancia de su compañero en la Selección Peruana, André Carrillo. Quien si confesó que no vería con malos ojos poder jugar en Universitario a pesar de su pasado con los ‘íntimos’.

No obstante, también habló de su compañero Miguel Trauco, con el que viene compartiendo camerinos en La Victoria. “¿Miguel Trauco? Salta (celebra), yo creo que al otro lado no iría a jugar ya, ya no iría“, fueron las palabras de Peña. Dejando en claro que se ha encariñado con el cuadro victoriano.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Miguel Trauco cuando llegó a Alianza Lima?

A inicios de año, cuando nadie esperaba la llegada de Miguel Trauco, el jugador pudo hablar con la prensa tras la noticia de su contratación en Alianza Lima. Siendo sus primeras palabras bastante duras para el hincha ‘íntimo’, a pesar de esto nunca lo juzgaron y quisieron verlo en cancha primero.

“Eso nunca va a cambiar, yo soy hincha de la ‘U'”, fue lo que dijo en un inicio. Luego demostró una molestia pues nunca en Ate se comunicaron con él para contratarlo. “En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano y en este momento que hubo la oportunidad, nunca se comunicaron conmigo y eso duele”, explicó.

Los números de Miguel Trauco en Alianza Lima

Esta temporada ha sido muy buena para Miguel Trauco que ha logrado disputar un total de 32 partidos con la camiseta de Alianza Lima, no ha hecho goles y menos ha dado asistencias, pero si ha jugado 2631 minutos.

Publicidad

Publicidad

Miguel Trauco (Foto: Alianza Lima).

ver también Impresionó a Óscar Ibáñez y tiene recompensa: Piero Cari convocado para jugar ante Uruguay y Paraguay