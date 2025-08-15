Boom viral: Conmebol humilló a Universitario y premió a Alianza Lima

Terminó la semana de competencia internacional y los representantes peruanos tuvieron suertes muy distintas. En esta ocasión, hablando de Alianza Lima y Universitario de Deportes, sabemos que consiguieron resultados a favor y en contra, con lo cual ahora desde la Conmebol acaban de restregar en la cara de los merengues la goleada monumental que sufrieron de locales ante Palmeiras.

Universitario de Deportes cayó 0-4 frente a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien se preveía un favoritismo muy importante de los brasileños, nadie pensó que los cremas jugarían tan mal y que se iría del encuentro en tan poco tiempo. Por otro lado, Alianza Lima consiguió un triunfazo por 2-0 ante Universidad Católica de Ecuador jugando en Matute.

Jugando por los octavos de final de la Copa Sudamericana, los blanquiazules tienen un buen porcentaje para acceder a la siguiente ronda. A partir de estas premisas fue que desde los canales digitales de la Conmebol se dieron cuenta del rendimiento de Palmeiras y Alianza Lima sumando a varios de sus jugadores al once ideal de la semana y así dándole una ‘chiquita’ a Universitario de Deportes.

¿Cómo quedaron los equipos de la semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

En cuanto a la Copa Libertadores, el once ideal que eligió la Conmebol forma de la siguiente manera: Rafael (San Pablo); Vitinho (Botafogo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Paulo Díaz (River Plate); Artur (Botafogo), Santiago Ascacibar (Estudiantes), David Terans (Peñarol), Martins Moreno (Atlético Nacional), Bruno Henrique (Flamengo), José López (Palmeiras) y Victor Roque (Palmeiras).

Hablando de la Copa Sudamericana, el equipo ideal de la semana fue armado de esta forma: Guillermo Viscarra (Alianza Lima); Matías Saldivia (U. de Chile), Richard Schunke (IDV), Samuel Xavier (Fluminense); Lucas Assadi (U. de Chile), Alan Cantero (Alianza Lima), Gustavo Verón (IDV), Damián Batallini (Bolivar); Hulk (Atlético Mineiro), Dayro Moreno (Once Caldas) y Agustín Canobbio (Fluminense).

En conclusión, desde el análisis de la Conmebol podemos apreciar que 3 jugadores de Palmeiras se posicionan en el equipo de la semana de la Copa Libertadores y 2 jugadores de Alianza Lima lideran los mejores rendimientos en la Copa Sudamericana, con lo cual podría ser una especie de mensaje aleccionador al rendimiento que tuvo ayer Universitario de Deportes y también debido a la rivalidad histórica que existe con Alianza Lima.

Día, hora y canal de los próximos partidos de Alianza Lima y Universitario a nivel internacional

La próxima semana serán los partidos de vuelta de los torneos internacionales. Alianza Lima visitará a Universidad Católica de Ecuador en la ciudad de Quito el próximo miércoles 20 de agosto a las 19:30 hora local en el Estadio Olímpico Atahualpa por Copa Sudamericana y Universitario de Deportes enfrentará a Palmeiras el jueves 21 de agosto a las 19:30 hora local en el Allianz Parque de Sao Paulo por Copa Libertadores.

