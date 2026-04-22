El enorme gesto de Alex Valera y los jugadores de Universitario con el ‘Coco’ Araujo

Universitario de Deportes volvió a lucir un juego ofensivo y dominador en casa, algo que no se veía desde el año pasado con Jorge Fossati. Al parecer el cambio de entrenador fue suficiente para que se vea una real diferencia en el juego del equipo. Lo cual antes no se podía percibir, pero que en un solo encuentro se vio como cambiaron las cosas.

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Jorge ‘Coco’ Araujo en esta oportunidad fue uno de los protagonista en este juego ante Deportivo Garcilaso. El DT volvió a hacer que el equipo vuelva a sus raíces, esa que se terminó con la llegada de Javier Rabanal. Entrenador que no tenía para nada contento a los jugadores y se pudo notar en este partido que era así.

En el primer gol de Alex Valera frente a los cusqueños, el atacante fue hasta donde estaba ubicado el entrenador para poder festejar junto a él. Esto dice mucho, ya que se siente la confianza que le están dando los jugadores a alguien que por ahora está de forma interino, pero que podría quedarse permanente. Por lo que es un respaldo importante para el ‘Coco’.

Así fue el gesto del plantel con Jorge Araujo:

GOLAZO DE ALEX VALERA, BUEN CENTRO DE OREJAS FLORES



ESTÁ ES LA U QUE QUIERO VER HERMANO, ESTÁ ES pic.twitter.com/RY9tfQ8HjE — aless (@phodens) April 23, 2026

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¿Hasta cuándo se queda Jorge Araujo en Universitario?

Para suerte del cuadro ‘crema’ se le vienen 3 partidos en condición de local, lo cual les permite mantener al entrenador en busca de ver que es lo que puede hacer. De igual forma buscarán ver algunos perfiles en busca de tomar la mejor decisión en cuanto a la contratación de un nuevo DT.

Es así como su primer juego fue este contra el cuadro de Deportivo Garcilaso. El segundo será también por la Liga 1, pero ante Alianza Atlético que de igual forma se jugará en el Estadio Monumental. Por otro lado, el último choque en el que estaría al mando sería ante Nacional por la Copa Libertadores que también será en Lima.

Datos Claves

Jorge Araujo asumió como técnico interino de Universitario tras la salida de Javier Rabanal.

asumió como técnico interino de Universitario tras la salida de Javier Rabanal. Alex Valera marcó el primer tanto ante Deportivo Garcilaso y festejó con el DT.

marcó el primer tanto ante Deportivo Garcilaso y festejó con el DT. Alianza Atlético y Nacional serán los siguientes rivales de Universitario jugando en Lima.