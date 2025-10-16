Luis Urruti silenció Matute en el final del primer tiempo del partido entre Alianza Lima y Sport Boys. Es que el exdelantero de Universitario marcó de cabeza el empate transitorio 1-1 para los del Callao ante los Blanquiazules en el Estadio Alejandro Villanueva. Se trata del duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima se había adelantado en el partido con el gol de penal de Paolo Guerrero tras una revisión de VAR y el penal cobrado por mano de Hernán Da Campo. Sin embargo, el conjunto de Néstor Gorosito no pudo cerrar bien la primera mitad y se lo empataron.

De un córner. bien ejecutado por Carlos López, Luis Urruti le ganó de cabeza a Josué Estrada y a Eryc Castillo para vencer la portería de Ángelo Campos. Fue el 1-1 para que el Boys termine con la ventaja de Alianza Lima en el resultado.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Luego de la celebración de su gol con una avioneta y el saludo de sus compañeros tanto del campo de juego como los del banco de suplentes, se pudo ver un gesto polémico del atacante uruguayo. Hizo un número tres con los dedos de su mano, algo que muchos atribuyen como una mención al inminente tricampeonato de su ex club, Universitario.

Alianza Lima, víctima favorita de Luis Urruti

Luis Urruti sigue en buena racha ante Alianza Lima. Es que le marcó por tercer año consecutivo y con su tercer equipo diferente. Así, el conjunto blanquiazul es una de las víctimas favoritas del uruguayo para marcar goles.

En febrero de 2023 le marcó con la camiseta de Universitario en la derrota 1-2 por el Torneo Apertura. Los ‘Grones’ ganaron gracias a los goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa, quien precisamente se encuentra actualmente en el elenco ‘crema’.

Publicidad

Publicidad

Luego, en mayo de 2024, le anotó en la caída 3-2, esta vez jugando para Deportivo Garcilaso en el Apertura. Pablo Erustes también le marcó, pero los dirigidos por Alejandro Restrepo ganaron con tantos de Jhamir D’Arrigo, Renzo Garcés y Juan Pablo Freytes. Y, ahora, se suma este tanto en el Clausura 2025 jugando en Sport Boys.

Publicidad

Publicidad

Luis Urruti salió en el segundo tiempo y se enojó por el cambio

Venía cumpliendo con una buena actuación, pero tras el gol de Piero Cari para el 2-1, el técnico Juan Carlos Cabanillas decidió meter cambios y uno de los sacrificados fue Luis Urruti. Una decisión llamativa, ya que el ex Universitario era de los mejores de su equipo.

De hecho, Urruti se sorprendió por el cambio y mostró su fastidio. Se fue haciendo gestos y, tras dejar el campo, le reclamó al entrenador por la decisión de sacarlo para poner a Luciano Nequecaur. A su vez, en el banco de suplentes, se pudo ver cómo tiró al suelo en varias ocasiones una botella de agua.