¿Se suspende Alianza Lima vs. Sport Boys? EN VIVO últimas noticias: minuto a minuto

'Blanquiazules' y 'Rosados' se enfrentan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y a continuación sigue el minuto a minuto.

¡Los convocados de Alianza Lima!

Néstor Gorosito contará con los siguientes jugadores a disposición para el duelo de hoy ante Sport Boys.

Image
¡Se juega en Matute!

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se realizará sí o sí.

¡El Alianza Lima vs. Sport Boys estaría en riesgo!

Luego de la marcha del día de ayer en Lima y los incidentes ocurridos, ahora se desliza la posibilidad de que el duelo en Matute finalmente no cuente con las garantías necesarias de seguridad.

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. Sport Boys!

Alianza Lima recibe a Sport Boys en Matute en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. A continuación, vivirás el minuto a minuto de este gran partido.

Image

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2025.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima recibe a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, se espera que uno de los encuentros más esperados y emotivos de la jornada evidencien un buen fútbol para el placer de los hinchas. Es así que a continuación vamos a vivir la previa de uno de los duelos que representan los clásicos del fútbol peruano.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Alianza Lima cayó 2-1 frente a Alianza Universidad de Huánuco, luego derrotó 2-1 a Atlético Grau de Piura y perdió 2-1 ante Cienciano. Por otra parte, Sport Boys venció 2-1 a Sport Huancayo jugando en el Callao, le ganó 2-3 a Alianza Universidad en la ciudad de Huánuco y empató 1-1 frente a Atlético Grau de Piura en condición de local.

Hora y dónde ver el duelo Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys el día de hoy jueves 16 de octubre a las 20:00 hora local y el duelo se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el distrito de La Victoria. En cuanto a la transmisión del encuentro, podrás seguirlo por medio de las señales oficiales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, ahora mismo podrás seguir las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

renato pérez
Renato Pérez
