Alianza Lima y Universitario de Deportes volvieron a empatar este año en un Clásico más del fútbol peruano. Ambos equipos no estuvieron nada finos dentro del terreno de juego, terminando con un empate sin goles que sabe a poco. Por eso los hinchas no dudaron en encontrar los culpables de este mal encuentro para los ‘blanquiazules’.

El equipo de Néstor Gorosito estuvo en deuda, pues ya llevan varios encuentros sin poder ganar un clásico. En este encuentro los ‘blanquiazules’ estuvieron muy lejos de hacer un digno partido, dedicándose mucho a patear y casi nada a hacer goles. Pero hay un jugador del que se esperaba mucho por como venía jugando, pero fue la gran decepción.

En este caso Kevin Quevedo tuvo un mal partido, siendo un jugador que no aportó casi nada en ataque. Pero sobre todo, tuvo una expulsión bastante tonta que le costó a los ‘íntimos’ quedarse sin un atacante y así tener que replantear el partido. Incluso sin su presencia tuvieron mayores chances demostrando que no tuvo un buen juego.

¿Qué dicen los hinchas en las redes de Kevin Quevedo?

El rendimiento de Quevedo fue bastante bajo, por eso vemos como lo terminaron de calificar como “un fantasma”. No estuvo enchufado y su poca actividad en ataque se notó bastante en el tiempo que estuvo dentro del terreno de juego.

Otros hinchas no pudieron contener su rabia tras ver como terminó yéndose expulsado. Algunos aficionados demostraron su molestia no solo con su salida anticipada por la roja, sino también por su rendimiento. Mencionando incluso que debió ser cambiado antes, pues no terminó de contribuir casi nada.

Kevin Quevedo el peor calificado

Por otro lado, Kevin Quevedo terminó siendo el peor calificado en el equipo de Alianza Lima. Si bien hubo rendimientos muy bajos, la roja anticipada y aparte de su poco aporte ofensivo hizo merecedor de un 5,6 de puntaje sobre 10 en el portal Sofascore.

Este rendimiento se puede traducir en los siguientes aspectos en los que estuvo muy mal. A la hora de driblear intentó hacerlo dos veces y falló en ambas, tuvo solo 13 pases y acertó 8, siendo esto el 62% de efectividad. En defensa estuvo terrible con 7 duelos en el piso y salió victorioso en 1, en juego aéreo tuvo 1 y lo perdió. Por último, terminó perdiendo 12 posesiones de balón.

Néstor Gorosito en deuda con Alianza Lima

Este año 2025 el Alianza Lima de Néstor Gorosito está en una gran deuda con la hinchada. No ha podido ganar ninguno de los dos partidos que se han jugado, pero eso no es lo peor, sino que en cada uno de ellos terminó con menos jugadores que el rival.

Recordemos que en el choque contra la U en Matute Pablo Lavandeira se fue expulsado muy pronto. Mientras que en este juego Kevin Quevedo y Renzo Garcés fueron los que no pudieron continuar por ver la roja.

