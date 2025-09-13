En pleno Alianza Lima vs. Garcilaso: Gianfranco Chávez salió en camilla y lo trasladaron en ambulancia

Gianfranco Chávez no pudo continuar en el partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por un fuerte golpe en la cabeza. El central fue atendido por el cuerpo médico y tras síntomas graves tuvo que ser trasladado a la clínica. Esto ocurrió en pleno encuentro.

Todo se dio en el primer tiempo, cuando en una jugada el central intentó llegar a despejar el balón, pero terminó fallando. En vez de ir a la pelota terminó impactando contra el delantero Ezequiel Naya. Esto inmediatamente hizo que el árbitro pidiera que se les atendiera a los dos jugadores, debido a que fue una jugada bastante fuerte.

Así fue el golpe de Gianfranco Chávez:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

A pesar del fuerte golpe, el defensor siguió jugando en el partido tras recuperarse. En todo el primer tiempo lo aguantó bien, pero en la segunda parte se le pudo ver mareado. Esto fue detectado por el árbitro que pidió la inmediatez para que sea atendido. Pero el jugador quería seguir jugando, no pensaba salir por nada del mundo en este encuentro. No obstante, la situación era delicada e incluso sus compañeros se acercaron para pedirle que parase y que salga por su bien.

Es así como a los 60 minutos ingresa en el terreno de juego Josué Estrada en lugar de Gianfranco Chávez. En este caso el árbitro consideró este cambio como uno extra debido a un golpe de cabeza, que ahora está en la normativa de las diferentes ligas profesionales.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Gianfranco Chávez se descompensó en pleno partido

Ya estando fuera del partido, Gianfranco Chávez seguía siendo atendido por el cuerpo médico, que lo veía de cerca por si pasaba algo. El futbolista no se sentía nada bien en lo emocional, tanto así que terminó llorando por el cambio, pues esperaba continuar en el partido por lo duro que venía siendo el rival.

Pero conforme pasaron los minutos se le notó peor, siendo tratado por el cuerpo médico que decidió que lo mejor era llevarlo a una clínica. Se conoció por medio de los corresponsales de L1 Max que sufrió un desmayo, lo que hizo que se tome la decisión de llevarlo en ambulancia de forma inmediata. Saliendo en camilla por todo el campo de juego mientras se le podía percibir afectado por el golpe.

ver también Los 4 goles de Garcilaso en el primer tiempo que exponen las malas decisiones de Gorosito en la defensa de Alianza Lima