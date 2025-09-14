Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX: minuto a minuto

'Imperiales' y 'Rimenses' se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y a continuación conoce los detalles del encuentro.

¡La llegada de Sporting Cristal al estadio!

La delegación celeste ultima detalles para el encuentro de hoy frente a Cusco FC.

¡Alineación titular de Cusco FC!

Miguel Rondelli presentará el siguiente equipo titular para enfrentar a Sporting Cristal: Díaz; Fuentes, Ampuero, Milesi; Ruidias, Valenzuela, Diez, Colman, Da Silva; Silva y Callejo.

¡Alineación titular de Sporting Cristal!

Paulo Autuori alista el siguiente 11 titular para visitar a Cusco FC: Enríquez; Sosa, Araujo, Abram, Lutiger; Pretell, Távara, Wisdom; González, Castro y Ávila.

¡Llegada de Cusco FC al estadio!

La delegación imperial ya dice presente en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¡Vestuario listo de Sporting Cristal!

La indumentaria de Sporting Cristal totalmente lista para el duelo de hoy ante Cusco FC.

¡Bienvenidos a la cobertura del Cusco FC vs. Sporting Cristal!

Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentan en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 y a continuación gozarás de todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025.
Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentan en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 en uno de los más partidos más interesantes del fin de semana. Ambos equipos requieren de la victoria para seguir prendidos en lo más alto de la tabla de posiciones, así que en la previa se espera un trámite muy importante de ida y vuelta en donde la emoción y la incertidumbre se adueñe del escenario.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Cusco FC viene de vencer 2-1 a UTC de Cajamarca, ganar 1-0 ante Alianza Atlético de Sullana e igualar 0-0 frente a Juan Pablo II. Por otro lado, Sporting Cristal empató 2-2 ante UTC de Cajamarca en Lima, venció 1-3 a Binacional en un duelo que finalmente se eliminó del calendario y derrotó 1-0 a FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo.

Hora y dónde ver el duelo Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

El duelo entre Cusco FC vs. Sporting Cristal está programado para el día de hoy domingo 14 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 17:30 hora local. En cuanto a la transmisión, podrás disfrutar las incidencias por la señal oficial de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, seguirás todos los detalles gracias al minuto a minuto que a continuación te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025!

renato pérez
Renato Pérez
