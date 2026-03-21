Eryc Castillo volvió al gol e hizo vibrar a todo Matute ante Juan Pablo II College

Alianza Lima sufrió bastante contra Juan Pablo II College. El cuadro de Chongoyape llegó a Matute con una misión clara: Molestar al equipo local en todo momento. Se les vio bastante recios, peleando cada balón, pero sin ser claros a la hora de la definición. La consigna era evitar que les hagan gol, pero no contaron con una gran noche de Eryc Castillo.

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Como es de esperar en el cuadro dirigido por Pablo Guede, el gol siempre es algo que se hace esperar. Así que luego de sufrir mucho, los hinchas estallaron recién en el minuto 63 gracias a Eryc Castillo. Centro por el lado derecho, Luis Advíncula la puso en el corazón del área para que el ecuatoriano consiga marcar el 1-0 en casa. Todo el estadio se vino abajo gritando el tanto de la ‘culebra’.

Con esta anotación el conjunto de Alianza Lima pudo sentirse mejor en el partido. Pues no estaba siendo fácil para ellos enfrentar a un cuadro de Juan Pablo II College que llegó con solo una consigna. La de molestar a sus rivales, no tuvo nunca en mente ganar el partido, sino solo molestar para al menos sacar un empate de visita.

Así fue el gol de Eryc Castillo:

El gol de Eryc Castillo para que Alianza Lima le gane 1-0 a Juan Pablo II College pic.twitter.com/5Qu80p4wQe — videosvirales (@top_videos_top) March 22, 2026

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