En un giro inesperado, Néstor Gorosito renovó contrato con Alianza Lima para el 2026, pero lejos de asegurar su puesto, su continuidad se encuentra en duda por decisiones internas y resultados recientes. Incluso, si no logra un objetivo concreto, podría irse.

El caso de Néstor Gorosito en Alianza Lima tomó un rumbo sorprendente. El técnico argentino había cerrado su renovación contractual con el club blanquiazul hace solo unas semanas, en medio de la planificación del proyecto deportivo para el próximo año. Sin embargo, su continuidad ya no está garantizada.

Así lo reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez en ‘A Presión Radio’. La mujer de prensa mencionó que existe un malestar interno por el rendimiento del equipo, especialmente en los últimos partidos del torneo local.

“No sé si ‘Pipo’ se vaya a quedar al 100% si es que Alianza Lima no llega al Perú 2”, mencionó Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘A Presión Radio’. Luego el ‘Conejo’ Rebosio dijo cómo podría terminar su vínculo pese a tener contrato: “Podría haber una cláusula, podrían llegar a un arreglo y ya está”.

Gorosito dirigiendo un partido. (Foto: Getty Images)

¿Gorosito se va de Alianza?

La situación se complica porque Alianza Lima ya había anunciado la continuidad de Gorosito como parte de su estrategia de estabilidad técnica, pero los últimos resultados habrían hecho que la directiva evalúe alternativas para iniciar el 2026.

Eso sí, por ahora el técnico argentino sigue al mando, aunque su permanencia dependerá de una evaluación interna que se realizará antes del cierre del año. Solo logrando ser Perú 2 podría asegurarse, de lo contrario el vínculo podría terminar de manera abrupta.

¿Cuánto dinero gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 40 mil dólares mensuales tras su renovación con Alianza Lima, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el entrenador se lleva 480 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima y ahora su nuevo contrato es hasta diciembre del 2026. De esta manera el técnico argentino seguirá en el plantel de La Victoria.

Datos claves

Néstor Gorosito renovó contrato con Alianza Lima para la temporada 2026 recientemente.

La continuidad de Gorosito está en duda por malestar interno tras los últimos resultados en Matute.

El técnico Gorosito podría irse si Alianza Lima no logra clasificar a Perú 2 del torneo local.

