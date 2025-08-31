Para Jorge Fossati no es titular, pero Universitario debe definir el futuro de Jairo Vélez

Ha pasado poco más de un tercio del Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú y la lucha por el primer lugar tiene a varios equipos. Universitario sigue en plan de ir por el título nacional, pero poco a poco, deberá tomar decisiones importantes para su futuro. Uno de los nombres propios a seguir su situación es Jairo Vélez, quien no es una fija para Jorge Fossati, pero pide titularidad.

Ya sin la Copa Libertadores 2025 como prioridad, debido a la reciente eliminación a manos de Palmeiras (global 0-4 en la serie), Universitario va por el título nacional. Sin embargo, dentro de poco debe definir la situación de varios futbolistas cuyos contratos terminan a fin de año. Uno de los casos más importantes es el de Vélez.

¿Universitario comprará el pase de Jairo Vélez a Universidad César Vallejo?

¿Por qué el caso de Jairo Vélez es uno de los más importantes en el futuro de Universitario? Es que ha ganado protagonismo en los últimos partidos. Su buen trabajo en el partido de vuelta ante Palmeiras y un buen ingreso en el clásico ante Alianza Lima hacen que, por lo menos, se cuestione si no debe ser titular en este equipo.

Con Jorge Fossati como entrenador, Vélez no ha tenido muchas titularidades en la ‘U’. De los 19 partidos en los que jugó con el uruguayo durante este 2025, sólo en 5 fue titular. En total lleva 548 minutos disputados y ha marcado 2 goles (ante ADT en el Apertura y ante Alianza Universidad en el Clausura). Más en detalle: durante esta segunda parte del año, fue titular sólo ante Atlético Grau por el Clausura y el mencionado ante el ‘Verdao’ por Libertadores.

Su préstamo con el conjunto crema vence en diciembre de este año. Con la Universidad César Vallejo, dueño de su pase, tiene contrato hasta 2026. ¿Cuál es la evaluación del director deportivo Álvaro Barco y de Fossati? ¿Le comprará el pase la administración de Franco Velazco?

Jairo Vélez pide titularidad a gritos en Universitario. Los hinchas consideran que merece la oportunidad desde el arranque, sobre todo, teniendo en cuenta que Edison Flores no está en un buen momento. Sería jugar en una posición más adelantada, algo que hizo bien ante Palmeiras, en vez del mediocampo donde mayormente lo usa Fossati.

Los 11 jugadores que terminan contrato en Universitario en diciembre de 2025

JUGADOR EDAD POSICIÓN NACIONALIDAD PJ EN 2025 Sebastián Britos 37 Arquero Uruguayo 31 (2790′) Miguel Vargas 29 Arquero Chileno-Peruano 2 (180′) Aamet Calderón 27 Arquero Peruano 4 (360′)* Jhefferson Rodríguez 19 Arquero Peruano 19 (1710′)* Matías Di Benedetto 32 Defensor Argentino 27 (2278′) Martín Pérez Guedes 34 Volante Argentino-Peruano 23 (1549′) Horacio Calcaterra 36 Volante Peruano-Argentino 18 (668′) Jairo Vélez 30 Volante Ecuatoriano-Peruano 27 (919′) Gabriel Costa 35 Delantero Peruano-Uruguayo 16 (327′) José ‘Tunche’ Rivera 28 Delantero Peruano 29 (1034′) Diego Churín 35 Delantero Argentino 23 (727′) Fuente: Transfermarkt

*Aamet Calderón y Jhefferson Rodríguez atajaron en Liga 3 y con el Sub 20 de Universitario.

De estos 11 jugadores, con el único que hay negociaciones confirmadas para la renovación de contrato es con el argentino Matías Di Benedetto. Por el resto, no hay novedades, hasta el momento.