¿Con Cristian Benavente y Felipe Vizeu? Las alineaciones para Juan Pablo II vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

Juan Pablo II y Sporting Cristal se enfrentan en la ciudad de Chongoyape en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. En la previa cualquiera podría asegurar que los celestes tienen el favoritismo para quedarse con los tres puntos, pero la realidad indica que hace 3 partidos que no son capaces de conseguir victorias; mientras que los norteños se hacen fuertes jugando de locales.

En cuanto a cómo llegan los equipos a este encuentro a jugarse en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, los dirigidos por Santiago Acasiete vienen de derrotar 0-1 a Alianza Atlético de Sullana de visita, igualar 0-0 frente a Cusco FC y también empatar sin goles contra UTC de Cajamarca en la ciudad de Cajabamba; por lo cual ahora saldrán en la búsqueda imperiosa de un triunfo.

Hablando de Sporting Cristal, los cerveceros llegan a este duelo en el norte del país luego de igualar 0-0 ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alberto Gallardo, caer 3-2 frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y empatar 2-2 contra UTC de Cajamarca en condición de local. Los pupilos de Paulo Autuori necesitan a gritos una victoria, así que veremos cómo se comportan.

Posibles alineaciones del Juan Pablo II vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

Juan Pablo II | Matías Vega; Jair Toledo, Renzo Alfani, Martín Peralta, Nilson Loyola; Christian Flores, Cristian Ramírez, Nahuel Rodríguez; Josué Canova, Cristhian Tizón y Emiliano Villar. DT: Santiago Acasiete.

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Fernando Pacheco e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

Fecha, hora y canal del Juan Pablo II vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

El duelo entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 está programado para el próximo domingo 21 de septiembre a las 15:15 hora local y se jugará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de la ciudad de Chongoyape. La transmisión oficial estará a cargo de la señal de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gozarás de todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

