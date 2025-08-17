Jorge Fossati cargó contra la Liga 1 por hacerlos jugar rápido: después de la goleada recibida por Palmeiras

Jorge Fossati, el experimentado director técnico de Universitario de Deportes, expresó su profundo malestar y frustración en una reciente conferencia de prensa. Su enojo se centró en la ajustada programación de partidos que, según él, perjudica directamente el rendimiento de su equipo. Tras el empate 1-1 ante Sport Huancayo, resultado que los dejó a dos puntos del líder Sporting Cristal (16 unidades) en el Torneo Clausura 2025, el estratega uruguayo no dudó en denunciar lo que considera una posible conspiración en contra de los intereses de la “U”.

Jorge Fossati disparó contra la Liga 1

“El Nonno”, como se le conoce cariñosamente, manifestó su indignación por la escasa ventana de tiempo entre el partido de Copa y el encuentro contra el “Rojo Matador”. “A dos días y medio por haber jugado por la copa, tenía entendido que en los últimos tiempos, no son cosas que yo manejo, pero sí he escuchado de gente que sabe, que FIFA ha establecido que no se pueden fijar en menos de 72 horas, pero parece que la Liga acá tiene superpoderes”, sentenció Fossati, visiblemente molesto.

Esta declaración no solo puso en evidencia la preocupación del técnico por la recuperación física de sus jugadores, sino que también dejó entrever una crítica contundente a la autonomía y quizás la falta de transparencia en la toma de decisiones de la liga local. La crítica de Fossati no se detuvo ahí. Además de señalar la programación, el entrenador también arremetió contra el arbitraje, haciendo hincapié en el polémico gol anulado a Alex Valera. “A la fecha tuvimos que agregarle, desgraciadamente, cosas raras que no son de hoy. Lo que pasa es que, si no son cosas grandes, por ahí no se ven. Pero en la interna de Universitario saben que yo no vengo hablando desde hoy, sino desde hace 4 o 5 partidos atrás“, afirmó Fossati, sugiriendo un patrón de decisiones arbitrales desfavorables que, aunque sutiles, impactan en los resultados.

Universitario está en un problema de resultados

Sin embargo, el estratega también recalcó la postura de su equipo: “De todas formas, nosotros no estamos para pelear en esa área, sino para hacer lo mejor que podamos en la cancha”. Esta última frase, si bien muestra la resignación a no entrar en confrontaciones externas, también reafirma el compromiso del plantel con el rendimiento deportivo y el enfoque en lo que sí pueden controlar. La situación actual de Universitario es delicada. Si bien se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura, cada punto perdido cobra vital importancia en una liga tan competitiva.

Las declaraciones de Fossati no solo reflejan su preocupación por la justicia deportiva, sino que también buscan presionar a las autoridades para que se garanticen condiciones equitativas para todos los equipos. La afición de la “U”, conocida por su pasión incondicional, espera que estas denuncias sirvan para mejorar las condiciones del campeonato y que el equipo pueda concentrarse plenamente en su objetivo de alcanzar el título.