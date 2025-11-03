Un cambio significativo se avecina en las transmisiones deportivas en Perú. Según el periodista deportivo Luis Carrillo Pinto, experto en gestión de derechos televisivos, L1 MAX ha tomado una decisión audaz y definitiva: liberar la señal del crucial partido entre Los Chankas CYC y Universitario de Deportes por la Fecha 19 del Torneo Clausura. La transmisión se realizará a través del canal oficial de L1 MAX en YouTube.

L1 MAX cambia todo para el Chankas vs. Universitario

Esta estrategia rompe con el modelo tradicional de exclusividad del pago por evento o cableoperadoras, buscando capitalizar la alta demanda que genera un partido de estas características. El objetivo es claro: llevar el juego a una audiencia mucho más amplia, sin las barreras de los servicios de televisión por suscripción.

Chankas vs. Universitario se verá por YouTube. (Foto: X).

La motivación detrás de esta decisión no es casual. Siendo la última jornada del Torneo Clausura, el encuentro tiene un gran potencial de definición, convirtiéndose en el partido más esperado de la temporada regular. Al transmitirlo por YouTube, L1 MAX espera no solo llegar a nuevas audiencias que usualmente no tienen acceso a sus canales de pago, sino también lograr un récord histórico de sintonía digital en Perú, aprovechando la base de seguidores global de Universitario.

Más gente podrá ver este gran partido por la Liga 1

El partido se jugará en el complejo deportivo de Andahuaylas, la casa de Los Chankas CYC. Que un partido potencialmente definitorio se transmita gratuitamente por una plataforma global resalta aún más la importancia del evento para la región de Apurímac, poniendo a Los Chankas y su estadio bajo los reflectores internacionales. Este enfoque digital asegura que, independientemente de la capacidad del estadio, la pasión del encuentro llegue a millones de hogares.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que L1 MAX utiliza su plataforma de YouTube, aunque sí sería la más significativa. La compañía ya ha realizado pruebas, transmitiendo encuentros seleccionados por esta vía para testear el mercado y la respuesta del público. El éxito de estas transmisiones previas ha sentado las bases para la confianza en un movimiento tan audaz para un partido de esta magnitud y trascendencia deportiva.

L1 MAX se arriesga con una decisión inesperada

Aunque la información proviene de una fuente de alta credibilidad en el periodismo de negocios deportivos, se mantiene la expectativa por la confirmación oficial de L1 MAX, así como el anuncio de la fecha y hora exactas del encuentro en Andahuaylas. Sin duda, de concretarse, esta decisión marcará un hito en la forma en que se consumirá el fútbol de la Liga 1 en Perú y el mundo.

