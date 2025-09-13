Es tendencia:
La alineación titular que definió Paulo Autuori para Sporting Cristal ante Cusco FC

Sporting Cristal prepara un gran once para enfrentar a Cusco FC.

Por Bruno Castro

Sporting Cristal vs. Cusco FC.
Sporting Cristal vs. Cusco FC.

Se viene uno de los partidos de la fecha en el Torneo Clausura 2025, el cuadro de Sporting Cristal se mide frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Duelo que podría ser vital para la definición por el título a final de año. Por eso va a ser un juego que va a ser seguido por más de un equipo este fin de semana.

En este caso Paulo Autuori tendrá una tarea bastante complicada al enfrentar a Miguel Rondelli. Ambos entrenadores intentarán sacar ventaja con sus equipos. Mandando a los mejores jugadores para tratar de sacar los tres puntos que le permitan seguir en la pelea en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

El once de Paulo Autuori frente a Cusco FC

Para este encuentro el cuadro de Sporting Cristal tiene un importante refuerzo, Miguel Araujo volvió después de una para por lesión. El central nacional ya está al 100% y por ello Paulo Autuori lo tomará en cuenta para este duro encuentro. Sobre todo conociendo que el punto fuerte de los cusqueños es el atacante argentino Facundo Callejo. Goleador del cuadro ‘dorado’ y de la misma Liga 1 2025.

Así formará Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Santiago González, Írven Ávila.

Once de Sporting Cristal (Foto: Liga 1).

De esta forma el cuadro de Sporting Cristal va con sus mejores jugadores para intentar dar la gran sorpresa. Esto debido a que el cuadro cusqueño en condición de local es uno de los mejores en todo el torneo nacional. Siendo bastante duro de vencer en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El once de Cusco FC frente a Sporting Cristal

Por otro lado, Miguel Rondelli no quiere tener sorpresas y también prepara un equipo potente. Buscará ganar desde el minuto uno para poder seguir en los primeros lugares. Por ahora vienen siendo contundentes en el Torneo Clausura, sin saber lo que es perder. Su único tropiezo fue Juan Pablo II College con el que empató sin goles.

Así formará Cusco FC: Pedro Díaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Alessandro Milesi, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre Da Silva, Nicolás Silva, Facundo Callejo.

Once de Cusco FC (Foto: Liga 1).

Hora, fecha y canal del Cusco FC vs. Sporting Cristal

Por la jornada número 8 del Torneo Clausura, Cusco FC recibirá a Sporting Cristal en un partidazo. Este encuentro será el próximo domingo 14 de setiembre desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cotejo dará inicio desde las 17:30 horas de Perú y será dirigido por Julio Quiroz.

La transmisión del partido por su lado estará a cargo de L1 Max, mientras que podrás seguir todas las incidencias del encuentro desde Bolavip Perú.

Se reveló el verdadero motivo por el que Martín Cauteruccio dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar

bruno castro
Bruno Castro
