La fuerte revelación de Rebagliati sobre las ausencias de Valera en la Selección: “Sufrió bullying”

Diego Rebagliati abrió el debate con una información de peso: Alex Valera sufrió de bullying en la Selección Peruana tras el penal fallado en el Perú ante Australia camino al Mundial Qatar 2022. Según el comunicador, varios jugadores lo molestaban por eso y ahora su momento es distinto pues es un grupo nuevo.

Publicidad

Publicidad

La noticia se alinea con las ausencias que había tenido Alex Valera en la Selección Peruana y que en su momento fueron atribuidas por desencuentros con André Carrillo y Paolo Guerrero. Ahora, haciendo sumas y restas, tal parece que el atacante prefería su paz a estar con un grupo que no le sumaba.

“Es medio público que en la interna había un poco de joda hacia Valera a partir de lo del penal. Pues, ese bullying, entre comillas, que ya no es bullying a los 32 años y si te tienes que agarras a golpes, te agarras. Pero tengo la sensación que Valera no la pasaba bien”, comentó Diego Rebagliati sobre el bullying que sufría Alex Valera en la Selección Peruana.

Finalmente, el analista llamó a la reflexión sobre el trato que reciben los jugadores en escenarios de máxima presión. Para él, el episodio de Valera demuestra cómo un solo momento puede marcar la trayectoria de un futbolista y cómo el entorno puede influir positiva o negativamente en su evolución dentro del deporte profesional.

Publicidad

Publicidad

Alex Valera festejando su gol con Perú. (Foto: Selección Peruana)

Alex Valera sufrió de bullying en la Selección Peruana

El periodista Diego Rebagliati confirmó que Alex Valera sufrió de bullying en la Selección Peruana tras su penal fallado ante Australia en el repechaje al Mundial Qatar 2022.

ver también Alerta máxima en Universitario: Jorge Fossati definió su futuro y no son buenas noticias

El hombre de prensa comentó que Alex Valera era víctima de momentos incómodos con el anterior grupo, pero también valoró que ahora, con los jóvenes, se siente cómodo y prueba de eso es su gol a Rusia en el último amistoso de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué día y a qué hora jugará Perú vs. Chile?

Perú se mide ante Chile este martes 18 de noviembre desde las 12:00 PM en un partido amistoso internacional. El duelo se dará en Sochi, Rusia y se podrá ver en vivo y en directo por Movistar Deportes.

¿En qué canal se verá el Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo por la transmisión oficial de Movistar Deportes. Además, también tendrás la opción de poder verlo online a través de la aplicación oficial de Movistar Deportes y gratis por el minuto a minuto de Bolavip.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alex Valera sufrió bullying en la Selección Peruana tras fallar un penal contra Australia.

El periodista Diego Rebagliati reveló esta información sobre el trato a Valera en el equipo.

El penal fallado fue en el partido de repechaje camino al Mundial Qatar 2022.

Publicidad