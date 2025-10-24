El sorpresivo plan de la Liga 1 en caso Universitario salga tricampeón nacional ante ADT en Tarma

Universitario de Deportes está cada vez más cerca de convertirse en tricampeón nacional. En esta ocasión, consiguió un valioso triunfo por 1-0 ante Sporting Cristalen las instalaciones del Estadio Nacional por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Cabe resaltar que, con este resultado, el equipo dirigido por Jorge Fossati podría alcanzar el título este fin de semana, incluso antes de enfrentarse a ADT en la ciudad de Tarma.

El plan que tiene la Liga 1

Es por esto que, en caso se llegara a dar dicho escenario, la organización de la Liga 1 tendría en mente un plan para que Universitario pueda festejar en compañía de su hinchada.

Y es que según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, desde la Liga están analizando que la celebración del ‘Tri’ sea el próximo viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental tras el duelo frente a Deportivo Garcilaso.

“Si bien falta todavía y hay que jugar los partidos para que se consolide el título del Clausura y el tricampeonato, entiendo que desde la Liga están analizando que la celebración del tricampeonato sea en el estadio Monumental en el partido del viernes 7 ante Garcilaso. Eso no quita que la ‘U’ de conseguir el torneo Clausura este domingo en Tarma, puedan llevar el plato por haberlo ganado. No será en Andahuaylas por un tema de costos“, explicó el mencionado comunicador.

¿Qué necesita Universitario para ser tricampeón nacional?

Universitario tiene 36 puntos gracias al triunfo ante Cristal. Le sacó 10 puntos de diferencia a Cusco FC cuando éste equipo tiene 4 partidos por delante. Es decir, le quedan 12 puntos en juego. Por lo tanto, todo puede definirse en la próxima fecha y la ‘U’ puede celebrar aún sin jugar.

Cusco FC juega este sábado 25 de octubre ante Atlético Grau y si pierde, Universitario automáticamente sale campeón del Torneo Clausura 2025 y tricampeón nacional. Si los cusqueños empatan ante Grau, a la ‘U’ le alcanzará con el empate ante ADT para consagrarse.

