Alianza Lima salió al frente y aclaró el tema sobre el fichaje de Luis Advíncula. Hablando de la posible salida del lateral derecho de Boca Juniors hacia Perú, el equipo íntimo se dirigió a partir del respeto y la admiración por ‘Lucho’.

Todo sucedió luego del triunfo de Alianza Lima vs. Sport Boys. En los pasadizos de Matute, Franco Navarro Mandayo se detuvo para charlar con la prensa. Bajo su cargo de gerente deportivo, el directivo fue directo y sincero.

“Es un jugador que no solo a Alianza, entiendo que le puede interesar a cualquier equipo del fútbol peruano y sudamericano. Es un jugador que de más está hablar de su calidad, como persona es un profesional A1”, comenzó Franco Navarro Mandayo sobre el posible fichaje de Luis Advíncula.

Luego, acercándonos a las palabras principales de su discurso, Franco Navarro Mandayo dejó en claro la postura de Alianza Lima sobre Luis Advíncula: “Lo cierto es que tenemos que ser respetuosos, él tiene contrato con Boca, no hay absolutamente nada hoy, pero esto también es fútbol y es un jugador que resulta más que interesante”, cerró el directivo.

Advíncula festejando un gol con Boca. (Foto: Boca Juniors)

La respuesta de Alianza a Boca por el fichaje de Advíncula

Alianza Lima terminó con las especulaciones sobre el fichaje de Luis Advíncula y le mandó una firme respuesta a Boca Juniors. Hablando Franco Navarro Mandayo, el gerente deportivo aclaró que no existe nada.

De igual forma, Franco Navarro Mandayo no descartó el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima, pues sostuvo que es un jugador que interesa a todos. Lo cierto es que sí dejó en claro que ahora mismo no hay nada, pero quizá se pueda dar más adelante.

¿Cuánto gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 100 mil dólares mensuales en Boca Juniors, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 1.2 millones de dólares.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors?

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

