Las alineaciones de Universitario vs. Atlético Grau por la fecha 3 del Torneo Clausura 2025

El fútbol no para en la Liga 1 y ya nos metemos a la fecha número tres del Torneo Clausura. Se vienen grandes encuentros a lo largo y ancho del país, pero en la capital se dará un duelo que paralizará al Perú entero. Un choque que podría significar mucho para ambos elencos. Pero que sobre todo se pondrán en la mira de un solo jugador.

Publicidad

Publicidad

Universitario de Deportes recibirá a Atlético Grau en un duelo bastante llamativo por el nombre de Raúl Ruidíaz. La ‘pulga’ regresó al fútbol peruano tras su paso por la MLS y ahora tendrá la oportunidad de volver al Estadio Monumental de Ate. Pero lo hará con la camiseta del conjunto piurano. Un duelo que seguro muchos esperan con grandes ansias.

Si bien ya se han enfrentado en el Torneo Apertura en un partido que terminó en un cómodo 0-2 a favor de los ‘cremas’. Ahora la historia es diferente, por el reencuentro de la hinchada con Ruidíaz en su casa. El delantero quiso volver a Ate, pero no se dieron los números para su vuelta, así que hay una sensación de revancha que podría tener para este importante compromiso.

Publicidad

Publicidad

Las alineaciones del Universitario vs. Atlético Grau

En este encuentro Jorge Fossati posiblemente no cambie mucho, es un entrenador que no suele hacer muchas variantes. En este caso el uruguayo parará probablemente el mismo once de siempre. Mientras que Ángel Comizzo va a tener que mejorar lo hecho en la fecha pasada en el Apertura. Su defensa fue superada con facilidad, así que tendrá que intentar tener más el balón para no sufrir tantos ataques.

Así sería la alineación de Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

Así sería la alineación de Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jherson Reyes, José Bolívar, Elsar Rodas, Rodrigo Tapia; Daniel Franco, Benjamín García, Paulo de la Cruz, Neri Bandiera; Christopher Olivares, Raúl Ruidíaz.

Publicidad

Publicidad

Atlético Grau vs. Universitario (Foto: Liga 1).

Por el lado de los ‘Albos’ se ve un cambio importante en cuanto a nombres, esto con la consigna de tener más posesión en el mediocampo. Por lo que van a buscar mucho las espaldas de los defensas para habilitar tanto a Ruidíaz como a Olivares. Dos exUniversitario que intentarán vencer al portero Sebastián Britos en el coloso de Ate.

¿Cuándo se jugará el Universitario vs. Atlético Grau?

Este encuentro por la fecha número tres del Torneo Clausura 2025 se jugará a mitad de semana. La programación está para el día jueves 31 de julio desde las 21:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. El juez principal en este compromiso será Jordi Espinoza que fue asignado por la CONAR.

Publicidad

Publicidad

La transmisión del partido estará a cargo de GOL Perú, pero podrás seguir todas las incidencias como los goles, polémicas y el minuto a minuto en Bolavip Perú completamente gratis.

ver también Jorge Fossati envió contundente mensaje a Jean Ferrari por dejar Universitario: “Se debió…”