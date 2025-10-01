Lesión en el calentamiento: el cambio de último momento en Alianza Lima a minutos de jugar ante Atlético Grau

Alianza Lima se preparaba para el inicio del partido frente a Atlético Grau, cuando llegó una terrible noticia. Uno de sus titulares tenía que salir del once debido a una lesión de último momento. Lo que cambió por completo el planteamiento de los ‘blanquiazules’ que tuvieron que hacer un inesperado replanteo.

Y es que en el once titular figuraba el nombre de Gianfranco Chávez, que estaba listo para tener un nuevo partido con los ‘blanquiazules’. Pero de forma inesperada terminó fuera del listado inicial. El diagnóstico que se conoció fue una lesión, algo que ya venía arrastrando hace días, pero que a pesar de hacerse una resonancia magnética no arrojó nada grave.

En este caso Brian Arias tuvo que hacer de bombero y meterse al partido, siendo el reemplazo en este compromiso. El joven jugador de 19 años de edad que viene jugando en la Liga 3. Ya había tenido actividad con los ‘blanquiazules’ este año, pero no tuvo una buena experiencia cuando jugó en la Liga 1.

El único partido que Arias llegó a jugar este año en Primera fue frente a ADT en Tarma. Ese partido los ‘blanquiazules’ lo terminan jugando con varios suplentes, siendo uno de estos el central que no pudo hacer nada para evitar la goleada en contra de 3-0 que recibieron.

Alianza Lima y un grave problema defensivo

A lo largo del año, Alianza Lima ha tenido un importante problema defensivo que no se llegó a prevenir antes. En este caso la falta de jugadores para el puesto de central, un grave error que no lograron subsanar para la segunda parte del año. Más bien terminaron de debilitarse.

Carlos Zambrano y Renzo Garcés venían siendo los titulares en la zaga central, jugadores de experiencia que en los partidos siempre muestran un gran juego. Pero que a lo largo de la temporada, las rojas los terminaron poniendo en un lago de algunos partidos. Solo que Erick Noriega siempre estuvo listo para poner el pecho y bajar a esa posición. Cuando venía en el equipo jugando como volante de recuperación.

Aparte de ellos no había nadie más para que pueda tomar su lugar, lo cual en el Torneo Clausura cambió con la llegada de Gianfranco Chávez y Josué Estrada. Quienes llegaron como pieza de recambio, pero que tampoco han mostrado mucho cada que les tocó jugar.

