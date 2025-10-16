Los motivos por los que se puede suspender Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys, programado para las 8:00 p.m. de este jueves 16 de octubre por la jornada 14 del Torneo Clausura, se jugará, aunque bajo un intenso escrutinio debido a la tensa situación social en Lima. Gerson Cuba, periodista, ha confirmado la disputa del encuentro gracias al resguardo policial en Matute, pero la posibilidad de una suspensión de último momento persiste, impulsada por factores ajenos a la programación deportiva.

Realidad del Alianza Lima vs. Sport Boys

La incertidumbre principal se origina en los graves incidentes de anoche, que dejaron un fallecido y más de cien heridos cerca del Congreso. Esta escalada de violencia en las protestas sociales ha puesto en alerta a las autoridades, llevando a la Liga 1 a tomar medidas drásticas. Un precedente es la suspensión del clásico Sporting Cristal vs. Universitario, aplazado por falta de garantías de seguridad ante las marchas.

Alianza Lima vs. Sport Boys está expectante de la situación. (Foto: X).

La preocupación del sector periodístico, como la expresada por Gustavo Peralta, radica en el carácter espontáneo y el rápido agravamiento de las movilizaciones, lo que podría llevar a la cancelación del partido “si es que se agravan las marchas”. A diferencia de los eventos deportivos con horarios fijos, las protestas ciudadanas, especialmente en este contexto, no se rigen por agendas y pueden surgir en cualquier momento en el Centro de Lima, afectando los accesos a La Victoria.

¿Se juega el Alianza Lima vs. Sport Boys?

Actualmente, las garantías para la realización del partido se basan en una única condición: la prohibición total de público visitante. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú han autorizado el encuentro, abriendo las puertas de Matute a las 5:00 p.m., pero limitando el aforo únicamente a la hinchada de Alianza Lima. Esta medida busca minimizar la logística de seguridad y evitar el desplazamiento masivo de aficionados rivales.

Sin embargo, el protocolo de seguridad de la FPF y el Ministerio del Interior siempre contempla un margen de maniobra. Una nueva y masiva concentración de manifestantes que comprometa las inmediaciones del estadio, o un estallido de violencia en puntos neurálgicos de la capital que demande un repliegue total del contingente policial, obligaría a las autoridades a revocar las garantías. En ese escenario, la integridad de los asistentes y los jugadores primaría sobre el desarrollo deportivo.

Liga 1 espera últimas novedades

Aunque el mensaje actual es de tranquilidad y el partido sigue en pie con seguridad reforzada, la posibilidad de una suspensión se mantendrá latente hasta el pitazo inicial. La decisión final recaerá sobre las autoridades competentes, quienes evaluarán en tiempo real la estabilidad del orden público en Lima. El fútbol peruano, una vez más, se ve forzado a adaptarse a un clima político y social volátil, esperando que la jornada transcurra sin incidentes que obliguen a silenciar el Estadio Alejandro Villanueva. Todo está muy temprano por ahora.