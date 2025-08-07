Melgar sorprende con drástica decisión sobre Juan Reynoso antes del partido contra Sporting Cristal

Ya se informó que Juan Reynoso no va a dirigir a Melgar en el partido de este domingo ante Sporting Cristal. Pero, de todas maneras, el cuadro de Arequipa tiene una estrategia para hacer que el entrenador sea parte del duelo.

Sucede que Melgar enfrenta a Sporting Cristal este domingo 10 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura. El duelo se dará en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 AM y el cuadro de Arequipa tiene una táctica para Juan Reynoso.

La información oficial la brindó el periodista Kevin Pacheco. Empleando sus redes sociales, el comunicador señaló que si bien Juan Reynoso no va a dirigir a Melgar, sí estará en el estadio para ver el duelo ante Sporting Cristal.

“Juan Reynoso será presentado este lunes como nuevo DT de Melgar. El domingo estará en el Alberto Gallardo acompañando al elenco rojinegro, pero en zona técnica estará Víctor Balta”, señaló el periodista Kevin Pacheco sobre la última decisión que tomó Melgar sobre Reynoso antes del partido ante Cristal.

Melgar hizo oficial a Reynoso. (Foto: Melgar)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar?

Sporting Cristal y Melgar juegan a las 11:00 AM de este domingo 10 de agosto. Enfrentándose por la fecha 5 del Torneo Clausura, el duelo será en el estadio Alberto Gallardo.

¿En qué canal ver el partido entre Sporting Cristal vs. Melgar?

El partido entre Sporting Cristal vs. Melgar se podrá ver en vivo y en directo por las pantallas de L1 MAX. También tendrás la transmisión online en tu celular por la aplicación de L1 MAX. Además, también tendrás todos los detalles gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

