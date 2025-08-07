Alarma en Sporting Cristal: Miguel Araujo fuera por cirugía y se pierde todos estos partidos claves

Era el mejor jugador de Sporting Cristal, pero ahora Miguel Araujo tendrá que detenerse luego de ser sometido a una cirugía. Teniendo que ser intervenido quirúrgicamente por su muñeca, el defensa pasó con éxito la prueba, pero ahora afrontará un largo proceso de recuperación.

Ante esto, la pregunta de los hinchas de Sporting Cristal es qué partidos se pierde Miguel Araujo y cuándo volverá a estar disponible. Lo primero es determinar qué tipo de operación ha tenido el defensa: Miguel Araujo sufrió una fractura en la muñeca izquierda por lo que fue operado.

Superando con éxito la operación, ahora lo que se sabe es que Miguel Araujo estará de baja aproximadamente entre tres y cuatro semanas. Ante esto, su retorno podría ser en quincena de septiembre.

Por ello, Miguel Araujo volvería en quincena de septiembre, pero hasta entonces se perdería los siguientes partidos con Sporting Cristal: Melgar de local por la fecha 5, Binacional de visita por la fecha 6 y UTC de local por la fecha 7.

Araujo contra Gentile en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Qué lesión sufrió Miguel Araujo?

Miguel Araujo se lesionó la muñeca por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Sufriendo el malestar en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, el defensor pasó con éxito su operación.

¿Por cuánto tiempo estará de baja Miguel Araujo?

Miguel Araujo estará de baja aproximadamente cuatro semanas. Con ello, el defensor se perderá partidos hasta la fecha 7 del Torneo Clausura y ante rivales como Melgar, Binacional y UTC.

