Mientras Raúl Ruidíaz no jugará para Atlético Grau, las 4 ausencias de Universitario en Trujillo

Atlético Grau y Universitario tienen bajas muy sensibles para enfrentarse el día de hoy en el Estadio Mansiche de Trujillo. Conoce todos los detalles.

Sigue la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y hoy será turno del encuentro entre Atlético Grau vs. Universitario de Deportes a disputarse en la ciudad de Trujillo. Entre las novedades más importantes de la previa, no podemos perder de vista que Raúl Ruidíaz no estará presente ni como opción de recambio en los locales, mientras que los merengues tendrán hasta cuatro sensibles ausencias.

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“Raúl Ruidíaz no jugará ante Universitario por lesión la fecha 15 del Clausura en el IPD Mansiche“; fue la revelación del periodista Ernesto Macedo a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a la situación física del atacante de Atlético Grau. Algunas otras informaciones indican que se trata de una dolencia lumbar que tiene al goleador fuera de las canchas desde hace cuatro jornadas.

🚨Raúl Ruidiaz no jugará ante Universitario por lesión la fecha 15 del Clausura en el IPD Mansiche.@L1MAX_ @apresion1 pic.twitter.com/3iI3GrYJc8 — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) October 31, 2026

Ahora, esta mala noticia desde el aspecto futbolístico no es la única pensando en el partido de esta tarde en el Estadio Mansiche de Trujillo. Resulta que Universitario de Deportes tampoco puede celebrar mucho que digamos ya que un titular en la zona defensiva seguirá sin estar disponible. Matías Di Benedetto volvió a quedar fuera de los convocados y no viajó con el plantel.

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En cuestión de prevención, el comando técnico optó por no arriesgar al zaguero y tenerlo al 100% para los últimos duelos del Torneo Clausura 2026. Por otro lado, jugadores como Juan Manuel Requena, Jordan Guivin y Adrián Quiroz no fueron tomados en cuenta por decisión de Fabián Bustos y quedaron al margen de las planificaciones para visitar esta tarde a Atlético Grau.

Fuente: Universitario.

¿Cómo llegan Atlético Grau y Universitario al duelo de hoy por el Torneo Clausura 2026?

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, Atlético Grau y Universitario de Deportes se enfrentan el día de hoy desde las 15:30 horas en el Estadio Mansiche de Trujillo. Las realidades de ambos equipos son totalmente distintas a estas alturas del campeonato ya que mientras uno juega por cumplir con el calendario, el otro sigue firme en la búsqueda del título nacional.

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Dicho esto, Atlético Grau viene de perder 3-0 ante Cienciano, empatar 1-1 frente a ADT jugando de locales y perder 3-1 contra Alianza Lima en Matute. Por otro lado, Universitario de Deportes viene en alza y desde el regreso de Fabián Bustos lograron golear 3-0 a Juan Pablo II, imponerse 4-1 frente a Alianza Atlético de visita e igualar 2-2 con FBC Melgar en el Estadio Monumental.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Raúl Ruidíaz es baja confirmada en Atlético Grau debido a una lesión lumbar.

es baja confirmada en debido a una lesión lumbar. Atlético Grau enfrenta a Universitario a las 15:30 horas en el Estadio Mansiche .

enfrenta a a las en el . Matías Di Benedetto quedó fuera de los convocados en Universitario por prevención médica.