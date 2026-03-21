“Movimientos de exjugador”: así destrozan a Christian Cueva por su nivel en el Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Alianza Lima logró imponerse 2-0 frente a Juan Pablo II en el Estadio Alejandro Villanueva. Por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, los blanquiazules volvieron a la punta del campeonato y los norteños regresan a casa sin pena ni gloria. Además del resultado en contra, el nombre de Christian Cueva fue tendencia durante el juego debido al nivel mostrado en la cancha.

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Y es que no podemos perder de vista que Christian Cueva volvió al barrio de Matute luego de varios meses y vaya que los hinchas de Alianza Lima se lo hicieron saber en diversas oportunidades. Es más, en estos momentos se dan distintos mensajes sobre el rendimiento del ’10’ que claramente padece de un sobrepeso imponente que no lo deja brillar como en sus buenas épocas.

“El partido de Christian Cueva es desastroso. Movimientos de exjugador. De ahí meterá un pase filtradito seguramente y por eso seguirá siendo titular, pero bien bajito” y “Pudo ser ídolo en Alianza Lima, en cambio ya mereciendo su destino actual”; fueron algunos de los mensajes más resonantes y contundentes en ‘X’ luego ver el desempeño de ‘Aladino‘ en el Alianza Lima vs. Juan Pablo II.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Además de no haber sido de gran ayuda para Juan Pablo II hasta los 66 minutos de juego que estuvo en la cancha, durante el primer tiempo se pudo ver cómo Christian Cueva estaba concentrado en algunas fricciones con Luis Advíncula. En varias jugadas, incluso cuando ya estaba en el banco de los suplentes, vimos al volante desenfocado y claramente son aspectos que no le suman en nada.

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¿Cómo fue despedido Christian Cueva del Estadio Alejandro Villanueva?

Recordando que en los dos pasos que tuvo por Alianza Lima, en los años 2014 y 2023, Christian Cueva no pudo cumplir con las enormes expectativas que se generaron en dicho momento, hoy el sentir del hincha blanquiazul se hizo presente en las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva. Además de ser pifiado cada vez que tocaba el balón, lo peor vino después cuando fue cambiado.

A los 66′ minutos del partido entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II, ‘Aladino’ se retiraba del campo de juego para el ingreso de Adán Henricks y las cuatro tribunas del recinto deportivo abuchearon al futbolista. Con cara de pocos amigos, el protagonista no atinó a realizar ningún gesto de por medio y simplemente se fue directo al banco de los suplentes para descansar.

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