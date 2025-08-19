Emelec se vuelve loco con el nivel superlativo de Christian Cueva: “Es un jugador de mucha experiencia”

El arduo trabajo y la dedicación de Christian Cueva están rindiendo frutos, generando una profunda satisfacción en el Emelec, un club que valora y celebra su presencia. Este reconocimiento es un claro reflejo del sacrificio y la entrega que el talentoso mediocampista peruano ha demostrado en cada encuentro, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema del equipo. Su rendimiento sobresaliente ha captado la atención y los elogios de su entrenador, quien no ha dudado en reconocer públicamente la “magia” que Cueva aporta en el campo de juego.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva enamora a todos en Emelec

En el más reciente compromiso de Emelec, Cueva fue la clave para sellar una importante victoria. Su ingreso al terreno de juego inyectó una jerarquía indispensable al equipo eléctrico, desequilibrando a favor de los suyos. Tras el partido, el profesor Guillermo Duró compartió sus impresiones con los micrófonos de Jax Latin Media, un portal peruano que se trasladó hasta el lugar de los hechos para cubrir de cerca el desempeño del futbolista. Duró destacó la madurez y la inteligencia de Cueva al manejar los tiempos del partido: “Es un resultado muy importante para nosotros, teniendo en cuenta la visita y la altura. Nos pudimos abrir bien y se justificó el resultado. Christian (Cueva) es un jugador de mucha experiencia, que maneja bien los tiempos”.

Tweet placeholder

La presencia de Jax Latin Media en Ecuador no solo obedecía a la cobertura de Emelec, sino que también se encontraba en la zona para seguir de cerca el próximo enfrentamiento entre Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador, aprovechando la coyuntura para acercarse y conversar con el estratega de Christian Cueva. La noche de Copa Sudamericana se vivirá con todos para los hinchas blanquiazules, por eso han hecho el esfuerzo importante de movilizarse hacia el norte de nuestro continente.

Publicidad

Publicidad

La victoria que catapultó a Cueva a los titulares fue contra el cuadro de Técnico Universitario, un encuentro disputado en el Estadio Bellavista, ubicado en la ciudad de Ambato, a 2620 metros sobre el nivel del mar. El gol decisivo, obra de Jaime Ayoví a los 85 minutos, selló un marcador que no solo sumó tres puntos vitales para Emelec, sino que también subrayó la influencia y el impacto de Christian Cueva en el rendimiento colectivo del equipo.

ver también Las dos sorpresas que alista Néstor Gorosito para el duelo entre Alianza Lima y U. Católica por Copa Sudamericana

Christian Cueva enamorado de Emelec. (Foto: X).

ver también Erick Noriega en Gremio: Mano Menezes confesó el motivo real de este importante fichaje

¿Cuál es el próximo partido de Emelec con Christian Cueva?

El próximo partido de Emelec contra Independiente del Valle se llevará a cabo el domingo, 24 de agosto de 2025, a las 15:30 horas. El encuentro será en el Estadio George Capwell en Guayaquil, Ecuador, el cual tiene una capacidad para aproximadamente 40,000 espectadores. Acá podríamos estar viendo como titular a Christian Cueva después de estar un tiempo parado por lesión.

Publicidad