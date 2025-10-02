Pablo Ceppelini no se olvidó de la eliminación de la Copa Sudamericana y soltó la frase más triste sobre Alianza Lima

Pablo Ceppelini fue uno de los mejores jugadores del partido ante Atlético Grau. Mostrando un fútbol que hace bastante tiempo no se le veía, el volante tuvo la seguridad como detenerse y hablar con la prensa sobre Alianza Lima.

Tocando el tema de la eliminación de la Copa Sudamericana, Pablo Ceppelini dejó la frase más triste de todas en Alianza Lima: “Veníamos de la semana más dura del año. Nos dio mucha rabia cómo nos quedamos afuera de la Sudamericana. Nos queda ganar todo lo que queda”.

Luego, analizando lo que fue el partido ante Atlético Grau, Pablo Ceppelini expresó que fue complicado: “Tuvimos muy buen juego. El resultado podría haber sido un poco mayor, pero tuvimos una distracción al empezar. Igual, nos repusimos muy bien y pudimos sacar el partido adelante”.

Ahora lo que sigue para Pablo Ceppelini y Alianza Lima es la promesa de ganar el Torneo Clausura 2025. Si bien es una meta complicada, el equipo íntimo todavía tiene chances, aunque hoy mismo parezcan remotas.

¿Por qué Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile. Cayendo en la instancia de cuartos de final, el cuadro íntimo empató sin goles en Matute por la ida y perdió 2-1 en Coquimbo por la vuelta.

De esta forma, y con un resultado global 2-1 en contra, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final. Así pues, el cuadro íntimo terminó con temporada internacional disputando 18 partidos en el 2025.

La publicación de Alianza tras quedar eliminado de la Sudamericana. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto gana Pablo Ceppelini?

Pablo Ceppelini gana 25 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. De esta forma, el volante se lleva 300 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima?

Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Pero puede que su vínculo termine mucho antes por sus problemas extradeportivos.

