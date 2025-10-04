Se filtraron los dos refuerzos top que Alianza Lima prepara para el 2026: “Vienen el próximo año”

Alianza Lima ha comenzado a pensar en el próximo año sabiendo que este 2025 no la tiene nada fácil para ganar la Liga 1. Por eso está viendo jugadores importantes que puedan nutrirle al equipo un ritmo diferente, pues están buscando seguir mejorando el nivel para volver a ser un candidato al título como venía siendo años atrás.

En este caso se han dado a conocer el nombre de 2 futbolistas que estarían casi cerrados para el próximo año. Ambos son peruanos, incluso estuvieron en la Selección Peruana en varios partidos. Por lo que se trata de jugadores de buen nivel que se sumarían para agregarle un mejor nivel al plantel actual que tiene grandes figuras.

Plantel de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

¿Qué jugadores top llegarían a Alianza Lima para el 2026?

El periodista Silvio Valencia dio a conocer el nombre de los próximos fichajes que tendría Alianza Lima. Se tratan de Luis Advíncula (Boca Juniors) y Yordy Reyna (Rodina Moscú). Ya estarían en conversaciones, pues según el comunicador se viene una importante purga en Matute, así que habrá varias bajas y por ello están buscando reforzar el plantel con los mejores.

“En Alianza ya hay purga. Viene Advíncula, viene… viene el otro chiquito que dije la vez pasada, Yordy Reyna. Viene el próximo año a Alianza, que no sabía que ustedes… Yordy Reyna y Advíncula vienen el próximo año a Alianza”, fue lo que inició diciendo Silvio.

Luis Advíncula (Foto: Getty).

Pero no fue lo único que mencionó, sino que también agregó el porcentaje que estarían en este momento de conversación con el club de La Victoria. Al parecer lo del ‘Rayo’ ya está próximo a completarse, mientras con la ‘Magia’ aun se está trabajando poco a poco en conseguir un acuerdo definitivo.

“Yordy está en menor nivel. Hoy, lo de Advíncula está en un 80% ‘souvenir Alianza’. Lo de Yordy anda en un 50%, pero parece que van a venir ambos”, sentenció.

¿Por quiénes llegarían Luis Advíncula y Yordy Reyna a Alianza Lima?

La llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima podría significar una importante salida. Hablamos que se podría dar la partida de Guillermo Enrique, quien no tiene todavía asegurado su presencia el próximo año. Recordemos que llegó al Perú mediante un préstamo de Gimnasia y Esgrima y no se sabe si terminarán comprando su pase. La única forma que pueda llegar a mantenerse para el siguiente año.

Mientras tanto, Yordy Reyna podría llegar para hasta 2 posiciones, la primera ser un jugador por banda. Esto lo haría competir con Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Alan Cantero. Mientras también puede jugar como delantero, así que en ese caso supliría a Matías Succar que tiene todo para irse del club, no viene jugando y su estancia parece segura en otro equipo de la Liga 1.

