Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado 2025 tras el Juan Pablo II vs. Cristal

La fecha número 10 se viene moviendo en este fin de semana con una jornada que viene dándose a todo dar. Los equipos están haciendo lo mejor posible para cumplir sus objetivos a final de año. Por eso el Juan Pablo II College vs. Sporting Cristal fue un duelo con muchas emociones.

El encuentro comenzó con una jugada bastante polémica, Yoshimar Yotún a los 24 minutos veía la tarjeta roja tras una fuerte entrada a uno de sus rivales. Esto hizo que termine yéndose a los vestuarios antes de tiempo. Pero también se ganó el enojo de los hinchas ‘cerveceros’ que no han dejado de hablar de él.

Luego de esto se vio un juego en donde por lado tuvieron sus oportunidades. Sporting Cristal se dedicó a la contra, intentando poder sorprender al elenco de Chongoyape mal parado. Pero los locales por su lado también buscaron en todo momento el gol, pero no lograron anotar por más que intentaron.

Así quedó la tabla del Torneo Clausura 2025

Así quedó la tabla del Acumulado 2025

Resultados de la fecha número 10 del Torneo Clausura

Por otro lado, el Torneo Clausura está al rojo vivo y así han quedado los resultados de esta jornada número 10.

Sábado 21 de setiembre:

Domingo 22 de setiembre:

Melgar 6-1 Chankas CYC

Juan Pablo II College 0-0 Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Cienciano

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Lunes 23 de setiembre:

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC

Cusco vs. ADT

Sport Boys vs. Atlético Grau

