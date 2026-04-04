Pérez Guedes quebró en llanto tras su gol y el triunfo ante Alianza Lima: “Estoy lejos de mi familia”

Martín Pérez Guedes fue el gran héroe de Universitario en el clásico ante Alianza Lima. Es que marcó el único gol para el 1-0 con el que la ‘U’ venció a su rival de toda la vida en el duelo de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Tras el partido, el volante argentino habló con L1MAX donde opinó sobre la actuación del equipo, pero no pudo terminar la entrevista, ya que no pudo contener el llanto.

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Pérez Guedes anotó el 1-0 al minuto 7 del complemento con un buen cabezazo en el área, ganándole la espalda a Marco Huamán y aprovechando un enorme centro de Álex Valera, de ‘tres dedos’ y ‘a lo Ricardo Quaresma’. Luego, salió del partido reemplazado por Miguel Silveira.

Tras el encuentro y la victoria de Universitario, habló con el periodista Gustavo Peralta en L1MAX donde dio sus sensaciones sobre el clásico. “Alegría por haber ganado un partido importante para nosotros para seguir en la pelea. Contento por el esfuerzo que hizo el equipo. Nos merecíamos un lindo triunfo con nuestra gente“, comentó en primera instancia.

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Respecto al rendimiento colectivo, consideró que vienen mejorando, pese a que no se están dando los resultados. “Creo que el equipo viene haciendo las cosas bien. Por ahí que se nos escaparon puntos por el camino, pero creo que este grupo tiene bastante crédito para que la gente siga confiando en nosotros. Contento por haber ganado este partido”, dijo.

Por último, a la hora de hablar sobre su propio rendimiento, reconoció que no está siendo una temporada sencilla, ya que está atravesando una situación familiar. Al mencionar esto, no pudo seguir hablando de la emoción y se lo vio quebrado, al borde de las lágrimas.

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“No le doy mucha importancia a lo que dicen ni los medios de comunicación ni nadie. Yo me quedo tranquilo con la confianza al grupo, saben que siempre dejo todo. No es un año fácil para mí, estoy un poco lejos de la familia“, expresó, hasta que pidió dejar la entrevista debido a su llanto.

MARTÍN PÉREZ GUEDES: "EL GRUPO TIENE MUCHO CRÉDITO PARA QUE LA GENTE CONFÍE EN NOSOTROS. ES UN AÑO DIFÍCIL PORQUE ESTOY LEJOS DE LA FAMILIA"#Universitario 1-0 #AlianzaLima



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Las estadísticas de Martín Pérez Guedes ante Alianza Lima con Universitario

Martín Pérez Guedes tiene ocho partidos jugados con Universitario ante Alianza Lima: ganó cuatro partidos, tuvo tres empates y sólo perdió una vez. La anotación en este clásico fue la primera que tuvo en todos sus duelos ante los ‘Blanquiazules’ en toda su carrera.

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Las estadísticas de Martín Pérez Guedes en el Torneo Apertura 2026

Martín Pérez Guedes ha jugado en todos los partidos del Torneo Apertura 2026 con Universitario. Lleva un total de 650 minutos en este campeonato con dos goles anotados (contando el de Alianza Lima). La anterior anotación había sido en la primera fecha en el triunfo 2-0 ante ADT como local.

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