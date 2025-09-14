Irven Ávila confesó el verdadero motivo por el que Sporting Cristal cayó en el Cusco: “Dejamos de hacer…”

Sporting Cristal perdió 3-2 en su visita a la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC. Las chances de seguir peleando por el título del Torneo Clausura 2025 se mantienen, pero van dependiendo de que los líderes puedan dejar puntos en el camino. Frente a esta situación y a cómo se dio el partido de esta noche, fue Irven Ávila quien dio la cara y contó algunos detalles muy importantes por los que finalmente no lograron conseguir un resultado positivo.

Fuente: Sporting Cristal

Teniendo en cuenta que Sporting Cristal empezó ganando el encuentro antes de los 5 minutos de juego gracias a un buen gol de Leandro Sosa y que en el segundo tiempo conseguirían el empate luego de sufrir el poderío de Cusco FC que les sirvió para darle vuelta al marcador, pudimos notar distintas falencias y desconcentraciones en los rimenses que obviamente les pasaron gran factura.

Publicidad

Publicidad

Justamente a esta premisa se refirió Irven Ávila. Sin dar nombres ni siendo explícito en los errores cometidos en el Cusco FC vs. Sporting Cristal de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el capitán bajopontino contó que por momentos cumplieron la labor encomendada por el profesor Paulo Autuori y que luego no fueron capaces de mantener la intensidad ni la rigurosidad que realmente necesitaban para sacar adelante este cotejo.

¿Qué dijo exactamente Irven Ávila tras el duelo Cusco FC 3-2 Sporting Cristal?

“De hecho que sí cometimos errores. Comenzamos bien, tuvimos varias semanas para comenzar este partido. El ‘profe’ Autuori nos dijo las cosas que teníamos que hacer y creo que se vio plasmado los primeros minutos. Posterior al gol, bajamos la intensidad, dejamos de hacer las cosas que se trabajaron durante la semana y eso al final terminó costándonos el partido”; confesó Irven Ávila en conversación con ‘L1 MAX‘ apenas terminó el duelo en la ciudad del Cusco.

Publicidad

Publicidad

Si bien no se trata de una alivio o algo por el estilo, es importante mencionar que el popular ‘Cholito‘ anotó un tanto el día de hoy en el Cusco FC vs. Sporting Cristal y con ello igualó la línea de los 137 goles al igual que el histórico Julinho en la tabla de máximos goleadores en la institución celeste. Pese a la derrota en la ciudad imperial, el atacante se pronunció al respecto y demostró sus sensaciones.

“Estoy contento. La gente me lo hacía recordar en las redes sociales. Hubiese sido más bonito llevarnos un triunfo, pero son cosas que pasan en el fútbol. Ahora hay que darle vuelta que aún hay tiempo para seguir peleando arriba”. De esta manera, el goleador de Sporting Cristal refleja cuál es el sentir del equipo ahora que se vienen más partidos para seguir peleando por el objetivo de conseguir el Torneo Clausura 2025 y luego pensar en el título nacional.

Publicidad

Publicidad

Así quedó Sporting Cristal en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 y del Acumulado

ver también Peligra el Torneo Clausura 2025: los culpables de la dura derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC