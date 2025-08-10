Sporting Cristal enfrenta este domingo 10 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo a FBC Melgar por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 con la gran chance de subirse al primer lugar de la tabla de posiciones. Paulo Autuori no cuenta en el once titular con Luis Abram ni con Cristian Benavente. El primero sí estará en el banco de suplentes, mientras que el otro no formó parte de la convocatoria para el partido.

Tanto Abram como Benavente fueron anunciados recientemente como nuevos jugadores del ‘Celeste’ para este Clausura. La inclusión del defensor fue tomada con gran aceptación por los hinchas, aunque hay muchas dudas sobre el mediocampista, quien no tuvo buenos pasos anteriores por Sport Boys y por la Universidad César Vallejo.

¿Por qué no juegan Luis Abram y Cristian Benavente en Sporting Cristal vs. Melgar?

Autuori, DT de Sporting Cristal, optó por contar con Luis Abram para el partido con Melgar, pero no con Cristian Benavente. El caso del defensor es distinto al del ‘Chaval’, sobre todo también por el contexto de los ‘Celestes’ ante la falta de defensores.

Paulo Autuori, entrenador de Sporting Cristal (Oficial).

Abram llegó hace poco al conjunto ‘cervecero’ y, rápidamente, debe ser opción en la zaga central debido a la lesión de Miguel Araujo y a la falta de variantes. Por eso, Autuori lo cuenta para jugar ante Melgar. Además, viene de tener continuidad en la MLS, ya que su último partido con Atlanta United fue a mediados de julio, antes de ser cortado.

El hecho de que lo ponga en el banco de suplentes se debe a los pocos entrenamientos con el grupo. Además, el DT brasileño quiso darle una oportunidad al joven Alejandro Pósito en pareja con Rafael Lutiger.

Benavente, en cambio, no llega con partidos jugados en el corto plazo. Su último partido con el Bazau de Rumania fue en abril. Por lo tanto, debe tener un reacondicionamiento físico para ponerse a punto y estar junto al grupo para próximos partidos.

La alineación confirmada de Sporting Cristal ante Melgar

Paulo Autuori pone en el banco de suplentes a Abram y a Yoshimar Yotún para enfrentar a Melgar este domingo. Así, la alineación inicial de Sporting Cristal tiene a Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Christofer Gonzáles, Fernando Pacheco e Irven Ávila.