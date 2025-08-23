¿Quién reemplaza a Erick Noriega? La alineación de Alianza Lima para el clásico ante Universitario

Alianza Lima está pasando por uno de sus mejores momentos en la temporada 2025. El cuadro de La Victoria está motivado por seguir avanzando a nivel internacional, no obstante ahora se le viene un reto realmente complicado. Universitario de Deportes lo espera en el Estadio Monumental en un duelo que paralizará al Perú entero.

En este caso el cuadro dirigido por Néstor Gorosito tiene una gran duda y es ¿Quién será el mediocampista central titular? Esto debido a que Erick Noriega se fue esta semana a Gremio. Esta es una gran baja que aqueja el equipo, pues el joven volante había conseguido ser un referente en el once titular y tendrán que enfrentar este duro encuentro sin una de sus grandes figuras.

Por el tiempo que se viene trabajando y por lo hecho en pasados encuentros, Alessandro Burlamaqui sería el jugador que tomará el puesto de Noriega. El mediocampista ha venido siendo titular en esa posición. Eso sí, en el último choque contra la Universidad Católica no rindió como se esperaba y terminó siendo sustituido para el segundo tiempo.

Alessandro Burlamaqui entre en el once (Foto: Alianza Lima).

¿Cuál sería el once de Alianza Lima ante Universitario?

En este caso, Néstor Gorosito no buscaría hacer mayores cambios y básicamente repetirá el once que usó en la Copa Sudamericana. El equipo ha estado funcionando bien y van a tener un juego que es casi un duelo internacional por el nivel del rival. Así que no le conviene al DT argentino hacer muchas variantes que podrían complicar el equipo.

Este sería el once de Alianza Lima ante Universitario de Deportes: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

La principal novedad que tendrá el equipo de La Victoria en el banco de suplentes es Pedro Aquino, un jugador de nivel Selección Peruana que fue convocado. Pero debido a que no tiene mucho tiempo con el equipo se prefirió guardarlo en como un reservista para este juego. Se espera que pueda tener algunos minutos en este duro encuentro en el Estadio Monumental.

Pedro Aquino podría debutar en Alianza Lima (AL Oficial)

¿Cuándo se jugará el Universitario vs. Alianza Lima?

Por la jornada número siete del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima. Este encuentro está programado para el próximo domingo 24 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental de Ate.

La transmisión del encuentro estará a cargo del canal de cable Gol Perú a nivel nacional. No obstante, podrán seguir todas las incidencias de este segundo Clásico del año desde Bolavip Perú, en donde tendremos una gran previa, así como también un extenso post partido.

