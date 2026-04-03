Irven Ávila encaró a hincha de Sporting Cristal después de la derrota crítica frente a CD Moquegua

El ambiente en Sporting Cristal alcanzó su punto máximo de ebullición tras la sorpresiva caída por 2-1 ante CD Moquegua. La derrota dejó una herida profunda en el plantel rimense, que no logra encontrar el rumbo futbolístico en la presente temporada.

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Irven Ávila peleando con hincha

Al finalizar el encuentro, Irven Ávila protagonizó un tenso momento que captó la atención de las cámaras y los presentes. El delantero, visiblemente afectado por el resultado, decidió encarar a un sector de la tribuna que lanzaba duras críticas contra el equipo.

“Ahí eres valiente”, fue la frase que el atacante lanzó directamente a un aficionado en medio de una lluvia de insultos. El cruce evidenció el desgaste emocional de un referente que, pese a su experiencia, no pudo contener la frustración ante la hostilidad del entorno.

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Tras el incidente en el campo, el capitán celeste ofreció declaraciones cargadas de autocrítica y seriedad sobre el presente institucional. Ávila reconoció que el grupo es plenamente consciente del mal momento deportivo que atraviesan actualmente.

Irven Ávila futbolista de Sporting Cristal. (Foto: X).

Paulo Autuori respaldado por jugador

El delantero hizo una distinción marcada sobre el comportamiento de la grada y la presión que ejercen los seguidores. Afirmó que, aunque la gente vive de resultados, los verdaderos hinchas deben entender que en el fútbol existen ciclos de altibajos.

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En su reflexión, el atacante también se refirió a la reciente salida de Paulo Autuori para deslindar al técnico de la crisis actual. Aseguró que el estratega solía asumir culpas ajenas que, en realidad, correspondían exclusivamente al desempeño de los futbolistas.

Sporting Cristal debe levantar cabeza

Ávila fue tajante al señalar que los jugadores son quienes ponen la cara dentro del campo y, por ende, los únicos responsables. Hizo un llamado urgente a realizar un “mea culpa” general para corregir los errores estructurales del juego lo antes posible.

El panorama se torna sombrío para el cuadro bajopontino, que debe afrontar un torneo internacional en los próximos días. La urgencia de resultados positivos es máxima para intentar calmar las aguas en un club que hoy vive horas de incertidumbre.

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Irven Ávila referente de Sporting Cristal. (Foto: X).

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