Jean Ferrari tomó su primera decisión fuerte en la Selección Peruana después de caer goleados ante Uruguay

En una declaración post-partido cargada de franqueza y un matiz de frustración, Jean Ferrari, el recién nombrado director general de la Federación Peruana de Fútbol, se dirigió a la prensa peruana en Montevideo tras la contundente derrota de la Blanquirroja ante Uruguay. Sus palabras reflejaron un período de introspección y un claro deseo de reorientar el rumbo del fútbol nacional.

Jean Ferrari analiza la situación de Perú

“He estado en una etapa de análisis, de observación, básicamente”, comenzó Ferrari, revelando la postura cautelosa que ha adoptado desde su llegada al cargo. Reconoció sin ambages el impacto de la derrota: “Definitivamente, hoy el resultado es un resultado que golpea, que fastidia”. Sin embargo, fiel a una visión más optimista, el directivo se apresuró a buscar el lado positivo: “Pero, también hay que ver el otro lado. Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno”.

Para Ferrari, este revés marca el fin de una etapa y, simultáneamente, el inicio de una nueva oportunidad. “Y donde si bien se termina un proceso, lo que te está dando es pie para iniciar uno nuevo”, explicó, enfatizando la previsión con la que se abordará esta transición. “Y ese nuevo proceso lo estamos haciendo con anticipación”. Esta declaración subraya la intención de no improvisar y de planificar meticulosamente el futuro de la Selección Peruana.

La Selección Peruana analiza la crisis

El director general de la FPF hizo un llamado a la reflexión profunda, demostrando que la goleada sufrida contra Uruguay no será un mero incidente, sino un catalizador para un cambio significativo en la dirección técnica. “Es una buena oportunidad para ver qué cosas es lo que se ha hecho evidentemente mal”, afirmó, asumiendo una actitud autocrítica. Y delineó claramente su responsabilidad en este proceso: “Esa justamente va a ser mi tarea”. Esto sugiere una evaluación exhaustiva de los errores cometidos y una búsqueda proactiva de soluciones.

A pesar de las especulaciones de la prensa, que recomendaban la continuidad de Óscar Ibáñez en el puesto de entrenador de la Selección Peruana, Jean Ferrari se mantuvo firme y precisó la postura oficial de la federación. “Yo no puedo adelantar hoy una opinión con referencia a la continuidad de un comando técnico porque lo dije desde un inicio, hay que esperar que termine el proceso y el proceso termina el día martes”, declaró, desestimando cualquier rumor y priorizando el respeto de los plazos establecidos. “En ese sentido no podemos ser hoy enfáticos en hablar de detalles”. Esta cautela resalta la importancia de una evaluación completa antes de tomar decisiones trascendentales.

Jean Ferrari no confirma a Óscar Ibáñez en la Selección Peruana. (Foto: X).

¿Óscar Ibáñez seguirá en la Selección Peruana?

Ferrari dejó en claro que las evaluaciones decisivas se llevarán a cabo una vez concluido el cotejo contra Paraguay, marcando el fin del actual proceso de las Eliminatorias Sudamericanas, de las cuales Perú ya está completamente eliminado. “Eso se hace evidentemente en la interna”, explicó, refiriéndose a un proceso de análisis y toma de decisiones que se realizará de manera confidencial. Para ello, la FPF cuenta con un equipo de profesionales dedicados: “Hay un equipo técnico, hay una secretaría técnica, hay gente que ya está trabajando, que ha llegado recién también a la federación y con quien tengo reuniones continuas”. Esta estructura interna, con personal calificado y un flujo constante de comunicación, es fundamental para garantizar que las decisiones futuras sean bien fundamentadas y estratégicas.