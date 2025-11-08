¿Rumbo a Alianza Lima o Universitario? La confesión de Pedro Gallese sobre su futuro cercano: “Mi prioridad es…”

Pedro Gallese se encuentra entrenando junto a la Selección Peruana de cara los amistosos internacionales frente a Rusia y Chile, pero uno de los temas más sobresalientes de la jornada tiene que ver con su futuro más cercano. Tras no renovar con Orlando City, ahora el guardameta nacional podría pegar la vuelta a la Liga 1 y sostuvo algunos detalles de lo que realmente pretende.

Fuente: Orlando City

Y es que durante las últimas horas se pudo conocer que desde Universitario de Deportes tenían chances de contactarlo de cara la temporada 2026, aunque al parecer todavía no existe ninguna negociación de por medio. Además, Alianza Lima también genera tendencia en el posible destino de un Pedro Gallese que en más de una ocasión ha evidenciado su hinchaje por los colores blanquiazules.

Sin ánimos de descartar absolutamente nada ahora que viene entrenando con la Selección Peruana en las instalaciones de Videna, el popular ‘Pulpo‘ tampoco quiso manifestar con qué equipos ha tenido cierto acercamiento o en todo caso los intereses que sostiene. Dicho esto, señaló una frase con la que dejó muy en claro cuál es su propósito: “Mi prioridad es quedarme en el extranjero”,

“Todavía voy a tomarme mi tiempo para decidir la mejor opción. Hay algunas opciones, pero todavía no se concreta nada. Voy a tomarme mi tiempo y bueno, espero tomar la mejor decisión. Yo declaré que no le cierro la puerta a nadie. Mi prioridad sí es quedarme en el extranjero, pero no le cierro la puerta a nadie. Mi prioridad sigue estando en el extranjero. Realmente sí, me gustaría venir a Perú, pero vamos a ver”; contó Pedro Gallese en charla con la prensa local.

De esta manera, queda en evidencia que el arquero de la Selección Peruana tiene presupuestado una continuidad de competencia en el exterior. Con 35 años y una experiencia muy importante a esta altura de su carrera deportiva, no es ninguna novedad que pueda competir en cualquier liga del continente si es que así se lo propone y tiene el acercamiento de por medio. Como bien dice él, aún se tomará un tiempo para optar por el mejor camino posible.

¿Quién necesita más a Pedro Gallese: Alianza Lima o Universitario?

La presencia de Pedro Gallese le caería perfecto a cualquier equipo de la Liga 1, aunque analizando al realidad de Alianza Lima y Universitario de Deportes, podríamos llegar a la conclusión de que en tienda merengue daría un mayor salto de calidad. Teniendo en cuenta que la continuidad de Sebastián Britos aún no está garantizada, de cara a la Copa Libertadores 2026 sería un tremendo jale.

Ahora, si hablamos de los blanquiazules, ya se conoce que Guillermo Viscarra se mantendrá en el plantilla. Es importante mencionar que el ‘Pulpo’ siempre mencionó que tiene una especie de revancha en Matute ya que no pudo salir campeón en 2019, así que la directiva podría agarrarse de ahí para persuadirlo. Todavía no hay nada confirmado, así que veremos cómo será el desenlace.

