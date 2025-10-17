¿Por qué miembros de Millonarios FC estuvieron en Matute presenciando el duelo Alianza Lima vs. Sport Boys?

Alianza Lima consiguió un importante triunfo el día de ayer frente a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El resultado fue lo más importante de la jornada para los íntimos, aunque una situación muy singular se pudo apreciar en las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Resulta que miembros de Millonarios FC de Colombia estuvieron presenciando el encuentro y generaron sorpresa frente al motivo que los trajo hasta la capital peruana.

“Presencia de trabajadores de Millonarios de Colombia en el Alianza Lima vs. Sport Boys“; fue la información que compartió hace algunos horas el periodista deportivo Gerson Cuba a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual se empiezan a descifrar algunas cuestiones de interés por los jugadores blanquiazules. Teniendo en cuenta el nivel mostrado en el ámbito continental, es muy probable que algunos nombres del plantel estén en la mira de directivos.

Fuente: @gersoncuba2603

Recordemos que Alianza Lima sostuvo un buen rendimiento durante la presente edición de la Copa Libertadores y ni qué hablar de lo que lograron en la Copa Sudamericana llegando a cuartos de final al ser eliminados hace unas semanas por Universidad de Chile. Los dirigidos por Néstor Gorosito la hicieron linda y se podría entender que los miembros de Millonarios FC que estuvieron ayer en Matute hayan optado por observar a detalle algunos de los talentos del equipo.

Millonarios FC no vino a Lima específicamente para el duelo Alianza Lima vs. Sport Boys

Si bien la premisa anteriormente expuesta podría tener mucho sentido y en un futuro cercano es posible que existan algunas sorpresas en cuanto a intereses de fichajes, es importante mencionar que los miembros de Millonarios FC que estuvieron ayer por la noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute llegaron a Lima exclusivamente para la ‘Adidas Cup‘ que se viene desarrollando en nuestra capital durante los últimos días.

Fuente: Millonarios FC

La Sub-16 de Millonarios FC participó de dicha competencia y llegaron hasta las semifinales al perder frente a Rosario Central. De manera bastante curiosa es que el día de hoy enfrentaron a Alianza Lima por el tercer puesto y se quedaron con el triunfo, así que es muy probable que algunos de los representantes colombianos hayan aprovechado la estadía en Lima para ver el partido entre íntimos y chalacos en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

¿Qué jugadores de Alianza Lima podrían ser exportables de cara a la temporada 2026?

Teniendo en cuenta el rendimiento que Alianza Lima demostró a nivel internacional durante la presente temporada 2025 al haber sido apreciados en duelos muy importantes frente a Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre, podemos decir que jugadores como Kevin Quevedo, Piero Cari, Renzo Garcés y Eryc Castillo serían los llamados exportables del club pensando en el próximo año. Aún no se conocen de ofertas ni negociaciones por ellos, pero quién sabe que con el pasar de las semanas empiecen a darse a algunas conversaciones.

