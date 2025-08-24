Es tendencia:
“Muerto”: el tenso cruce entre Hernán Barcos y Alex Valera en el clásico Universitario vs. Alianza Lima

Ambos delanteros protagonizaron un incidente apenas iniciado el encuentro. Conoce qué fue lo que pasó.

Por Nicole Cueva

Tenso cruce entre Alex Valera y Hernán Barcos.
© Captura GOLPERUTenso cruce entre Alex Valera y Hernán Barcos.

Universitario de Deportes se enfrentó a Alianza Lima en el estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Apenas iniciado el encuentro, Alex Valera y Hernán Barcos protagonizaron un tenso cruce, el cual generó que ambos terminaran con tarjeta amarilla.

Vamos eh. Muerto, muerto. Ya vas a ver cag*n de mierd*, cobarde“, fueron las fuertes palabras del ‘Pirata’ hacia el ‘9’ del cuadro ‘crema’, quien prefirió no responder.

La acción se dio cuando se jugaba el minuto 11, luego de la falta cometida por Jesús Castillo a Guillermo Enrique. Si bien no se conoció el motivo del incidente, los dos delanteros quedaron condicionados.

Gol anulado de Alex Valera

En un partido de muchas emociones, Universitario fue el primer en festejar un gol luego de que Alex Valera lograra vencer la resistencia de Guillermo Viscarra. Sin embargo, el VAR se vio en la necesidad de intervenir por una ligera posición adelantada.

Fue sobre los 23 minutos de juego cuando Edison Flores cobró un tiro libre y Hernán Barcos fue el encargado de despejar el balón, el cual quedó en posesión de Jesús Castillo, quien tras controlar con el pecho sacó un potente disparo a portería.

El disparo obligó a Viscarra a una intervención complicada que terminó con el esférico suelto en el corazón del área. Con decisión, Valera se arrojó de cabeza y mandó la pelota directo al arco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así luce la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

nicole cueva
Nicole Cueva
