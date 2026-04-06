¿Sekou Gassama y Federico Girotti se pueden ir de Universitario y Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026?

Muchos a comienzo de año esperaban mucho de Sekou Gassama y Federico Girotti, delanteros que llegaron al Perú con un cartel de ser jugadores a ser titulares. La dura realidad es que ninguno de ellos lo está consiguiendo, ambos vienen siendo tomados en cuenta muy poco, por lo que su presencia en sus equipos no está nada clara.

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En este caso el periodista Eduardo Combe habló en el programa de Hablemos de Max, en el que contó que para él estos jugadores están en duda para el Torneo Clausura. El motivo es obvio, ninguno está teniendo buenas oportunidades para mostrarse, por lo que no sería nada extraño que terminen fuera de Universitario y de Alianza Lima respectivamente.

🎙️@Eduardo_Combe: "Gassama y Girotti pueden buscar otros rumbos en el Clausura".#HablemosDeMAX



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En el último clásico Gassama fue tomado en cuenta y hasta llegó a jugar unos minutos. Pero el africano demostró que todavía no está al 100% para poder ser un jugador que aporte en el ataque. Mientras tanto, Federico Girotti es el que más termina de llamar la atención, esto por el hecho que es un jugador que llegó como gran refuerzo, pero en el partido más importante de la Liga 1 no estuvo ni en el banco de suplentes.

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Si bien su presente de ambos no es el mejor, queda en claro que hay uno que tiene al menos el respaldo del cuerpo técnico, mientras que el otro no. Esta diferencia podría ser bastante importante para que a mitad de temporada se llegue a tomar una decisión clara con respecto a la salida de alguno de ellos.

La ventaja de Gassama frente a Girotti

Lo que si es cierto que Sekou Gassama tiene una gran ventaja en Universitario frente a Federico Girotti en Alianza Lima. En este caso no estamos hablando del gusto del entrenador, que parece ser el verdadero motivo para que el argentino hoy en día no está teniendo minutos con los ‘blanquiazules’.

Sekou Gassama en el aeropuerto (Foto: Universitario).

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Sino más bien, la verdadera razón por la que el senegalés tiene ventaja es el sistema. Al jugar con 2 delanteros, hay más posibilidades para que pueda entrar, mientras tanto, en Alianza con solo 1 atacante, se reduce el tiempo de juego y con un Paolo Guerrero que está siendo indiscutible, pues parece imposible que otro 9 pueda tener chances.

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