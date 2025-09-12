No es Perú: Ricardo Gareca se encamina a dirigir a selección en las Eliminatorias para el Mundial 2030

Chile no logró clasificar al Mundial 2026, cerrando un proceso clasificatorio marcado por la dirección técnica de Ricardo Gareca. Si bien el entrenador argentino había dejado huella con la Selección Peruana, sus esfuerzos no alcanzaron para revertir el rumbo de la ‘Roja’.

Lamentablemente, los resultados no acompañaron y fue así que su etapa al frente del combinado ‘sureño’ terminó sin cumplir el objetivo principal.

Ricardo Gareca podría dirigir a selección en las próximas Eliminatorias

Más allá de los últimos resultados, en Venezuela reconocen la trayectoria y el profesionalismo del ‘Tigre’, quien cuenta con una sólida experiencia tanto en clubes internacionales como en selecciones nacionales.

Bajo ese contexto, el periodista José Pineda informó a través de sus redes sociales que Gareca figura entre los posibles candidatos para asumir la dirección técnica de la ‘Vinotinto’, tras la salida confirmada de Fernando Batista.

“Se manejan dos nombres principalmente de entrenadores extranjeros y son Ricardo ‘Tigre’ Gareca y Gerardo ‘Tata’ Martino“, escribió el mencionado comunicador en su cuenta personal de Twitter.

A su vez, el periodista Alfredo Coronis señaló que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) está muy interesada en sumar al exDT de la ‘bicolor’, e incluso le habrían presentado una propuesta que incluye un proyecto integral a largo plazo.

¿Ricardo Gareca quiere seguir dirigiendo?

Meses atrás, Ricardo Gareca ofreció una entrevista a la emisora ‘Vélez 670 Radio’, donde se refirió a su futuro en los banquillos. A pesar de tener 67 años, el ‘Flaco’ dejó en claro que mantiene intacta la motivación y la energía para continuar dirigiendo.

“Ya tengo una edad avanzada, pero aún me siento bien. Sigo con fuerzas para estar adelante de un proyecto. Sigo pensando como técnico”, reveló en conversación con dicho medio.

