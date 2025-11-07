Es tendencia:
Sin Britos ni Carabalí: convocados y posible alineación de Universitario ante Deportivo Garcilaso

Universitario tendrá su gran celebración como tricampeón nacional. Ante Deportivo Garcilaso, tendrá dos bajas importantes.

Por Hugo Avalos

José Carabalí es una de las bajas de Universitario. En la foto, junto a Álex Valera.
Universitario de Deportes tendrá su gran celebración por el tricampeonato nacional. Este viernes 7 de noviembre enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura en el último partido que tendrá este año en el Estadio Monumental. Luego de ello, será la premiación por este título 2025.

Los dirigidos por Jorge Fossati tienen su última presentación ante sus hinchas en un 2025 donde fueron el mejor equipo de la Liga 1, el más contundente y, en definitiva, el campeón. Para este partido ante Deportivo Garcilaso, Universitario tendrá bajas de peso, aunque con reemplazantes ya asegurados.

Las bajas de Universitario ante Deportivo Garcilaso

Los dos futbolistas de Universitario que no podrán estar en el Monumental de Ate ante Deportivo Garcilaso son Sebastián Britos y José Carabalí. Ambos futbolistas se encuentran suspendidos y deben cumplir su sanción en esta jornada.

Britos vio la tarjeta roja sobre el final del partido ante ADT, el de la consagración del tricampeonato nacional. En tanto, José Carabalí llegó al límite de amonestaciones en Tarma por lo que no podrá decir presente en este partido ante el ‘Pedacito de Cielo’.

Miguel Vargas será el arquero titular de la ‘U’ en lugar de Britos, lo que permite la convocatoria de Aamet Calderón. En tanto, José Carabalí dejará el carril izquierdo a César Inga, así que Paolo Reyna fue convocado para ser relevo en la posición.

Pronósticos Universitario vs Deportivo Garcilaso: el tricampeón festejará el título en su casa

ver también

Convocados de Universitario para jugar ante Deportivo Garcilaso

ARQUEROS: Aamet Calderón y Miguel Vargas.

DEFENSORES: Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo.

CARRILEROS: Paolo Reyna, Andy Polo, Hugo Ancajima y César Inga.

VOLANTES: Jesús Castillo, Jairo Vélez, Gabriel Costa, Hugo Calcaterra, Martín Pérez, Jairo Concha, Rodrigo Ureña y Jorge Murrugarra.

DELANTEROS: José ‘Tunche’ Rivera, Diego Churín, Edison Flores y Álex Valera.

Imagen
Convocatoria de Universitario ante Deportivo Garcilaso (X @Universitario).

La posible alineación de Universitario para enfrentar a Deportivo Garcilaso

Con las bajas mencionadas, Jorge Fossati sólo metería dos cambios con respecto al partido que ganó ante ADT como visitante. Así, Universitario jugaría con la siguiente alineación titular ante Deportivo Garcilaso en el Monumental:

Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Álex Valera.

DATOS CLAVES

  • Universitario enfrentará a Deportivo Garcilaso el viernes 7 de noviembre por el Clausura.
  • El partido será la última presentación de Universitario en el Estadio Monumental este año.
  • Las bajas de Universitario son Sebastián Britos y José Carabalí por suspensión.
hugo avalos
Hugo Avalos
