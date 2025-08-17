¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó su doblete y así fue cómo el VAR anuló la alegría de Universitario

Universitario venía ganando 0-1 a Sport Huancayo en condición de visita e incluso se mostraba mucho más cerca de una nueva ventaja que la igualidad por parte del equipo local. Como prueba de ello fue que Álex Valera volvió a anotar, pero no contaba con que la acción sería anulada por una eventual posición adelantada que sigue siendo muy discutida y bastante polémica.

Luego de un lateral, fue José Carabalí quien desbordó por el carril izquierdo y cedió el balón a un Álex Valera que definió muy bien en el área de Sport Huancayo. Mientras el arquero Ángel Zamudio no pudo hacer absolutamente nada ante este remate, el árbitro principal en colaboración con el juez de línea marcó fuera de juego y nadie entendía que había sucedido.

Tras la respectiva revisión en el VAR y la debida espera para tomar una decisión, finalmente se oficializó la posición adelantada de José Carabalí y el 0-2 de Universitario de Deportes quedó anulado. En la misma transmisión de ‘L1 MAX‘ nadie entendía qué estaba sucediendo, pero se informó que tras el trazado de líneas fue el carrilero ecuatoriano el gran protagonista de la jugada.

La imagen que esclareció la acción polémica en el Sport Huancayo vs. Universitario

Luego de distintas informaciones y puntos de vista que se fueron dando durante la transmisión oficial de ‘L1 MAX‘, además de que no se podía apreciar bien qué fue lo que realmente sancionaron en el segundo gol de Álex Valera, una imagen dejó en evidencia que finalmente José Carabalí estaba en posición adelantada de una manera bastante fina y llamativa, por decirlo de alguna manera.

En la imagen expuesta se puedo ver que prácticamente es el pie derecho del carrilero ecuatoriano el que excede la última línea defensiva de Sport Huancayo y por ello es que se sancionó la posición adelantada. Dicho esto, tampoco es que haya quedado muy clara la decisión del juez principal Pablo López ya que se considera una jugada milimétrica y que pudo haberse dado como aprobada, según la apreciación por parte de José Carvallo durante la misma transmisión.

El duro golpe que recibió Universitario tras la decisión del VAR

El gol anulado a Álex Valera se dio a los 57 minutos de juego y con ello quedó de lado el 0-2 parcial de Universitario de Deportes. De manera sorpresiva, a los 62′ llegó el empate de Sport Huancayo gracias a Javier Sanguinetti tras un buen cabezazo en el área merengue luego de que en la jugada previa quedara muy mal parado un Williams Riveros que viene de mal en peor en retrocesos defensivos y reacciones ante el poderío rival.

