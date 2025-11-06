Es tendencia:
Sin Universitario tricampeón, pero con Alianza Lima: las fechas para los Playoffs finales de la Liga 1

La Liga 1 debe definir los últimos puestos para la Copa Libertadores 2026. Conoce cuándo se jugarán los Playoffs finales.

Por Hugo Avalos

Eryc Castillo y Anderson Santamaría, figuras de Alianza Lima y Universitario.
© Liga 1Eryc Castillo y Anderson Santamaría, figuras de Alianza Lima y Universitario.

Los Playoffs finales de la Liga 1 ya tienen fechas confirmadas. Universitario, al ya haber asegurado el tricampeonato nacional, no formará parte, por lo que todo se decidirá entre tres equipos. Alianza Lima y Cusco FC están confirmados, aunque deben definir quién clasificará directo a la final. En tanto, el tercer equipo tiene bien perfilado a Sporting Cristal.

Universitario ya aseguró el título nacional por consagrarse tanto en el Apertura como en el Torneo Clausura. La disputa en los Playoffs finales apunta al subcampeonato nacional, así como los puestos finales para la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

De hecho, el subcampeón nacional será Perú 2 y avanzará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. En tanto, Perú 3 (tercer puesto de los Playoffs) irá a la fase 2 y Perú 4 (cuarto lugar) a la 1 en el certamen continental.

Alianza Lima y Cusco FC pelearán hasta la última fecha por el segundo lugar en la Acumulada (Liga 1).

Alianza Lima (65 puntos en la Acumulada) y Cusco FC (64) están peleando por ese segundo lugar antes del final del Torneo Clausura. El equipo que logre tal posición jugará directamente la fase 2, es decir, la definición de los Playoffs. Quien quede tercero jugará con el cuarto, por ahora, Sporting Cristal (57), que necesita un sólo punto para asegurar tal ubicación.

Sporting Cristal se perfila para el cuarto lugar y jugaría la semifinal (Liga 1).

Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso, ambos con 51, necesitan golear y esperar derrotas en las últimas dos jornadas por parte de Sporting Cristal, para tener alguna esperanza. En tal caso, los ‘Celestes’ se perfilan para protagonizar la semifinal.

¿Cuándo se juegan los Playoffs finales de la Liga 1 de Perú?

Los Playoffs finales de la Liga 1 de Perú tienen fechas definidas, según informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (Twitter). La fase 1 (semifinal) y la 2 (final) se jugarán a partidos de ida y vuelta. Por lo tanto, hay cuatro días a tener en cuenta y tomar nota para dichos encuentros.

La fase semifinal, que enfrentará al tercero (Alianza Lima o Cusco FC) ante el cuarto (Sporting Cristal, por ahora) en la Tabla Acumulada, se jugará de la siguiente manera: el partido de ida será el 2 de diciembre, mientras que la vuelta se jugará cuatro días después, el 6 del mismo mes.

En tanto, la final entre el ganador de la semifinal y el segundo lugar de la Tabla Acumulada (Alianza Lima o Cusco FC) será bastante inmediato. El duelo de ida se realizará el 10 de diciembre y la vuelta, también cuatro días después, el 14 de diciembre.

Las fechas para los Playoffs Finales de la Liga 1 (X @Gustavo_p4).

Así está la tabla de posiciones de la Acumulada 2025 en la Liga 1 de Perú

POSICIÓNEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Universitario78332463+44
2Alianza Lima65341987+20
3Cusco FC64331977+24
4Sporting Cristal573317610+21
5FBC Melgar563514147+15
6Alianza Atlético513315612+11
7Deportivo Garcilaso513414911+8
8Cienciano4733121110+8
9Los Chankas473313812-9
10Sport Huancayo4533136140
11ADT453312912-8
12Atlético Grau383391113-3
13Sport Boys36339915-9
14Comerciantes Unidos33338916-18
15UTC32338817-23
16Juan Pablo II College30337917-17
17Ayacucho FC29338520-22
18Alianza Universidad25336720-29

DATOS CLAVES

  • Los Playoffs finales de la Liga 1 se jugarán entre Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal.
  • La semifinal de ida (Fase 1) se jugará el 2 de diciembre y la vuelta el 6 de diciembre.
  • La gran final se disputará el 10 de diciembre (ida) y la vuelta será el 14 de diciembre.
