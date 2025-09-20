Tras brillar en Trujillo, la respuesta de Álex Valera a quienes cuestionan su profesionalismo: “Lo demás no me importa”

Álex Valera es sinónimo de gol para Universitario de Deportes. Así es, el delantero merengue volvió a ser la figura esta noche cuando vencieron 1-2 a UTC de Cajamarca en la última jugada del partido y viene ganándose un lugar muy importante en el corazón de los hinchas. Pese a ello, hay quienes todavía siguen cuestionando sus decisiones y dudan de su profesionalismo, por lo cual se acaba de dar una respuesta muy contundente de su parte.

Luego del triunfazo de la ‘U‘ en el Estadio Mansiche de Trujillo, Álex Valera declaró para las cámaras de ‘L1 MAX’ y relató los detalles más importantes del duelo de hoy frente a UTC de Cajamarca. “Contento, feliz. Creo que este triunfo es lindo porque todavía esto nos ayuda a seguir en la punta. Pudimos sacar adelante este partido y ese abrazo es por todos nosotros por esforzarnos hasta el último. Gracias a Dios se me abrió el arco y pude anotar dos goles”; destacó.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además de analizar cómo se dio el encuentro en la ciudad de la eterna primavera, el goleador de Universitario de Deportes fue consultado sobre aquellos comentarios que cuestionan su honorabilidad. Sin ánimos de darle vuelta al asunto o de evadir la respuesta, no dudó en dejar un firme mensaje que denota con total claridad lo que viene sintiendo. “Lo demás no me importa”.

¿Cuál fue la respuesta exacta de Álex Valera a quienes dudan de su profesionalismo?

“Creo que hay que primero responder en la cancha y de ahí salir a hablar. Primero en el campo y después hablamos. Creo que mis compañeros, mis dirigentes, mis entrenadores que me han tenido saben que doy mi 100% siempre y mi familia que siempre me acompaña y está conmigo en las buenas y en las malas es importante que ellos lo sepan, todo está bien. Lo demás no me importa”; finalizó con sus comentarios Álex Valera para las cámara de ‘L1 MAX‘.

Con estas recientes declaraciones podemos entender que el goleador de Universitario de Deportes está totalmente en desacuerdo con quienes lo siguen criticando al día de hoy. No tanto por el nivel que muestra en el campo de juego, sino por las últimas decisiones que tuvo en la Selección Peruana cuando pidió no ser convocado por temas personales que nunca se revelaron y luego por una lesión que lo marginó de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Liga1 Te Apuesto

El mensaje de Universitario luego del triunfazo en Trujillo ante UTC

“Silencio, ganó el más campeón”; fue el contundente mensaje que compartió Universitario de Deportes a través de sus diversas redes sociales luego del triunfazo por 1-2 frente a UTC de Cajamarca en el Estadio Mansiche de Trujillo. Por más que el rival haya sido uno de los peores de la Liga 1 y que anda peleando por no descender de categoría en esta temporada, de todas maneras estamos ante una victoria muy importante de los cremas que los devuelve al primer lugar del Torneo Clausura 2025 y los mantiene en el mismo puesto de Acumulado.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado 2025 tras el UTC 1-2 Universitario